СВЯТ
3 мин. четене
Ислямофобските и анти-палестинските престъпления са се увеличили с 1 800% в Канада
Според доклад озаглавен "Документиране на 'Изключенията за Палестина'", рязкото увеличение отразява само малка част от това, с което се сблъскват общностите в Канада.
Ислямофобските и анти-палестинските престъпления са се увеличили с 1 800% в Канада
Националният съвет на канадските мюсюлмани (NCCM) съобщава за увеличение от 1 300 % на случаите на ислямофобия в месеца след 7 октомври / Reuters Archive
преди 16 часа

Нов доклад предупреждава за тревожно нарастване на инцидентите с омраза в Канада след началото на геноцидната война на Израел срещу Газа на 7 октомври 2023 г., като ислямофобските и анти-палестинските престъпления са се увеличили с до 1 800 % в някои региони.

Докладът, "Документиране на 'Изключенията за Палестина'" подготвен от Надя Хасан от Изследователския център за ислямофобия на Йоркския университет, очертава това, което тя нарича "рязко и опасно" нарастване на ислямофобията, анти-палестинския расизъм (АПР) и анти-арабския расизъм (ААР) през последните 21 месеца.

"След събитията от октомври 2023 г., Канада е свидетел на увеличение на анти-палестинския расизъм, ислямофобията и анти-арабския расизъм, които засягат много аспекти от живота и работата на канадците," заяви Хасан по време на пресконференция в Отава.

Въз основа на консултации с 16 канадски организации, публични данни и медийни доклади, докладът разкрива, че полицейските служби в Торонто са регистрирали увеличение от 1 600 % на годишна база на анти-палестинските и ислямофобски престъпления от омраза между 7 октомври и 20 ноември 2023 г.

Според Статистическата служба на Канада, през 2023 г. е регистрирано увеличение от 94 % на престъпленията от омраза срещу мюсюлмани и 52 % на престъпленията от омраза срещу араби и западноазиатци.

Националният съвет на канадските мюсюлмани (NCCM) съобщава за увеличение от 1 300 % на случаите на ислямофобия в месеца след 7 октомври, като този процент достига 1 800 % през годината.

Центърът за правна подкрепа на мюсюлманите (MLSC) документира 474 жалби за нарушения на човешките права между октомври 2023 г. и март 2024 г., включително 345 случая на хора, които са загубили работата си или са били изпратени в принудителен отпуск заради подкрепа за Палестина. Правният център за Палестина съобщава за увеличение от 600 % на случаите на анти-палестинските престъпления за осем месеца.

Препоръчано
СвързаниTRT Global - Carney's move on Palestine recognition gets cheers, but Canadians prefer no strings

Отбелязвайки, че докладът обхваща само част от това, с което се сблъскват общностите, Хасан заяви: "Информацията, включена в този доклад, се основава на интервюта с тези организации, данни, предоставени от някои от тях, публично достъпни данни, както и медийни доклади от октомври 2023 г. до ноември 2024 г."

Амирa Елгаваби, специален представител на Канада за борба с ислямофобията, предупреди, че откритията изискват спешни действия.

"Виждаме това в цензурата и заглушаването на канадците, които защитават човешките права на палестинците, с реални последици за тяхната прехрана и бъдеще," каза тя.

Подчертавайки, че подобни инциденти продължават да се случват ежедневно в Канада добави: "Старите стереотипи, които се появиха след 11 септември, се завръщат, усилени от крайната десница и други, и отново се използват за дехуманизиране на нашите общности, особено палестинско-мюсюлманските и арабско-канадските."

Докладът призовава за приемане на дефиниция за анти-палестински расизъм, за по-добра отчетност за престъпленията, мотивирани от омраза, и независими разследвания за това как училищата и обществените институции реагират на тези нарастващи заплахи.

"Излизайки извън рамките на този проект за документиране, който предлага някои контури на преживяванията на засегнатите общности, организациите, с които се консултирахме, подчертаха необходимостта от информиране на разработването на инклузивни, интердисциплинарни и базирани на човешките права политически отговори и добри практики, които адресират това, което мнозина наричат 'изключението за Палестина'," се казва в доклада.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us