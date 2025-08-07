Нов доклад предупреждава за тревожно нарастване на инцидентите с омраза в Канада след началото на геноцидната война на Израел срещу Газа на 7 октомври 2023 г., като ислямофобските и анти-палестинските престъпления са се увеличили с до 1 800 % в някои региони.
Докладът, "Документиране на 'Изключенията за Палестина'" подготвен от Надя Хасан от Изследователския център за ислямофобия на Йоркския университет, очертава това, което тя нарича "рязко и опасно" нарастване на ислямофобията, анти-палестинския расизъм (АПР) и анти-арабския расизъм (ААР) през последните 21 месеца.
"След събитията от октомври 2023 г., Канада е свидетел на увеличение на анти-палестинския расизъм, ислямофобията и анти-арабския расизъм, които засягат много аспекти от живота и работата на канадците," заяви Хасан по време на пресконференция в Отава.
Въз основа на консултации с 16 канадски организации, публични данни и медийни доклади, докладът разкрива, че полицейските служби в Торонто са регистрирали увеличение от 1 600 % на годишна база на анти-палестинските и ислямофобски престъпления от омраза между 7 октомври и 20 ноември 2023 г.
Според Статистическата служба на Канада, през 2023 г. е регистрирано увеличение от 94 % на престъпленията от омраза срещу мюсюлмани и 52 % на престъпленията от омраза срещу араби и западноазиатци.
Националният съвет на канадските мюсюлмани (NCCM) съобщава за увеличение от 1 300 % на случаите на ислямофобия в месеца след 7 октомври, като този процент достига 1 800 % през годината.
Центърът за правна подкрепа на мюсюлманите (MLSC) документира 474 жалби за нарушения на човешките права между октомври 2023 г. и март 2024 г., включително 345 случая на хора, които са загубили работата си или са били изпратени в принудителен отпуск заради подкрепа за Палестина. Правният център за Палестина съобщава за увеличение от 600 % на случаите на анти-палестинските престъпления за осем месеца.
Отбелязвайки, че докладът обхваща само част от това, с което се сблъскват общностите, Хасан заяви: "Информацията, включена в този доклад, се основава на интервюта с тези организации, данни, предоставени от някои от тях, публично достъпни данни, както и медийни доклади от октомври 2023 г. до ноември 2024 г."
Амирa Елгаваби, специален представител на Канада за борба с ислямофобията, предупреди, че откритията изискват спешни действия.
"Виждаме това в цензурата и заглушаването на канадците, които защитават човешките права на палестинците, с реални последици за тяхната прехрана и бъдеще," каза тя.
Подчертавайки, че подобни инциденти продължават да се случват ежедневно в Канада добави: "Старите стереотипи, които се появиха след 11 септември, се завръщат, усилени от крайната десница и други, и отново се използват за дехуманизиране на нашите общности, особено палестинско-мюсюлманските и арабско-канадските."
Докладът призовава за приемане на дефиниция за анти-палестински расизъм, за по-добра отчетност за престъпленията, мотивирани от омраза, и независими разследвания за това как училищата и обществените институции реагират на тези нарастващи заплахи.
"Излизайки извън рамките на този проект за документиране, който предлага някои контури на преживяванията на засегнатите общности, организациите, с които се консултирахме, подчертаха необходимостта от информиране на разработването на инклузивни, интердисциплинарни и базирани на човешките права политически отговори и добри практики, които адресират това, което мнозина наричат 'изключението за Палестина'," се казва в доклада.