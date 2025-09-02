Белгия ще признае официално Държавата Палестина по време на Общото събрание на ООН през септември, обяви външният министър на страната.
"Палестина ще бъде призната от Белгия на сесията на ООН! И се налагат строги санкции срещу израелското правителство," написа външният министър Максим Прево в платформата X в понеделник.
Общото събрание ще се проведе от 9 до 23 септември в Ню Йорк.
Франция обяви през юли, че ще признае палестинска държава по време на срещата, като президентът Еманюел Макрон определи този ход като стъпка към решение с две държави.
Няколко западни държави оттогава призоваха други да последват примера, включително Великобритания, Канада и Австралия.
Прево заяви, че решението на Белгия е взето "с оглед на хуманитарната трагедия," която се разгръща в Газа, където почти две години израелски нападения практически са изместили цялото население на анклава и са създали условия на глад, според ООН.
"Пред лицето на насилието, извършвано от Израел в нарушение на международното право, и предвид международните му задължения, включително дълга да предотврати всякакъв риск от геноцид, Белгия трябваше да вземе твърди решения, за да увеличи натиска върху израелското правителство и Хамас," каза Прево.
Той подчерта, че признаването не е насочено срещу обикновените израелци.
"Това не е за наказание на израелския народ, а за да се гарантира, че правителството му спазва международното и хуманитарното право и да се предприемат действия за промяна на ситуацията на място," добави той.
Обявлението означава, че Белгия ще се присъедини към Франция и над дузина други държави, подкрепящи Нюйоркската декларация, която проправя пътя за официално признаване както на Израел, така и на Палестина като част от обновените усилия за решение с две държави.
Този ход отразява нарастващото международно недоволство от геноцида в Газа.
Геноцидът на Израел в Газа е убил над 63 000 палестинци от октомври 2023 г. и е разселил милиони, докато Международният съд разглежда дело за геноцид срещу Израел.