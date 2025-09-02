СВЯТ
Белгия ще признае палестинската държава на сесията на ОС на ООН
Министърът на външните работи Максим Прево заяви, че този ход има за цел да окаже натиск върху Израел да спазва международното право на фона на войната в Газа и глада.
Министърът на външните работи Максим Прево казва, че целта на тази стъпка е да се окаже натиск върху Израел да спазва международното право на фона на войната в Газа и глада [Архивно фото]. / AP
2 септември 2025

Белгия ще признае официално Държавата Палестина по време на Общото събрание на ООН през септември, обяви външният министър на страната.

"Палестина ще бъде призната от Белгия на сесията на ООН! И се налагат строги санкции срещу израелското правителство," написа външният министър Максим Прево в платформата X в понеделник.

Общото събрание ще се проведе от 9 до 23 септември в Ню Йорк.

Франция обяви през юли, че ще признае палестинска държава по време на срещата, като президентът Еманюел Макрон определи този ход като стъпка към решение с две държави.

Няколко западни държави оттогава призоваха други да последват примера, включително Великобритания, Канада и Австралия.

Прево заяви, че решението на Белгия е взето "с оглед на хуманитарната трагедия," която се разгръща в Газа, където почти две години израелски нападения практически са изместили цялото население на анклава и са създали условия на глад, според ООН.

"Пред лицето на насилието, извършвано от Израел в нарушение на международното право, и предвид международните му задължения, включително дълга да предотврати всякакъв риск от геноцид, Белгия трябваше да вземе твърди решения, за да увеличи натиска върху израелското правителство и Хамас," каза Прево.

Той подчерта, че признаването не е насочено срещу обикновените израелци.

"Това не е за наказание на израелския народ, а за да се гарантира, че правителството му спазва международното и хуманитарното право и да се предприемат действия за промяна на ситуацията на място," добави той.

Обявлението означава, че Белгия ще се присъедини към Франция и над дузина други държави, подкрепящи Нюйоркската декларация, която проправя пътя за официално признаване както на Израел, така и на Палестина като част от обновените усилия за решение с две държави.

Този ход отразява нарастващото международно недоволство от геноцида в Газа.

Геноцидът на Израел в Газа е убил над 63 000 палестинци от октомври 2023 г. и е разселил милиони, докато Международният съд разглежда дело за геноцид срещу Израел.

