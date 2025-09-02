Белгия ще признае официално Държавата Палестина по време на Общото събрание на ООН през септември, обяви външният министър на страната.

"Палестина ще бъде призната от Белгия на сесията на ООН! И се налагат строги санкции срещу израелското правителство," написа външният министър Максим Прево в платформата X в понеделник.

Общото събрание ще се проведе от 9 до 23 септември в Ню Йорк.

Франция обяви през юли, че ще признае палестинска държава по време на срещата, като президентът Еманюел Макрон определи този ход като стъпка към решение с две държави.

Няколко западни държави оттогава призоваха други да последват примера, включително Великобритания, Канада и Австралия.

Прево заяви, че решението на Белгия е взето "с оглед на хуманитарната трагедия," която се разгръща в Газа, където почти две години израелски нападения практически са изместили цялото население на анклава и са създали условия на глад, според ООН.