Полицията съобщи, че трима души са загинали при стрелба пред търговската верига "Таргет” в Остин, Тексас и че е задържан един заподозрян.
Полицията в Остин съобщи в социалната платформа X в понеделник, че мястото на инцидента все още е активно и разследването продължава.
В изявлението на полицията не се споменава дали има ранени. Спешните служби на Остин-Травис Каунти публикуваха в X, че са оказали помощ на четирима души, но не предоставиха допълнителни подробности.
Полицията в Остин идентифицира заподозрения като бял мъж, облечен с къси панталони и риза с хавайски флорален мотив. Няколко пътища в района бяха затворени, а гражданите бяха предупредени да не се приближават.
Стрелбата се случи в разгара на пазаруването за началото на новата учебна година.
Видео кадри показват екипи на полицията и спешна помощ на паркинга на магазина.