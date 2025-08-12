СВЯТ
1 мин. четене
При стрелба пред търговската верига "Таргет" в Тексас загинаха 3-ма
Полицията не обяви колко души са пострадали, но службите за спешна помощ на окръг Остин-Травис публикуваха в X, че са оказали помощ на четирима пострадали.
При стрелба пред търговската верига "Таргет" в Тексас загинаха 3-ма
Стрелбата се случи по време на подготовката за училище преди началото на новата учебна година. / AP
преди 15 часа

Полицията съобщи, че трима души са загинали при стрелба пред търговската верига "Таргет” в Остин, Тексас и че е задържан един заподозрян.

Полицията в Остин съобщи в социалната платформа X в понеделник, че мястото на инцидента все още е активно и разследването продължава.

В изявлението на полицията не се споменава дали има ранени. Спешните служби на Остин-Травис Каунти публикуваха в X, че са оказали помощ на четирима души, но не предоставиха допълнителни подробности.

Препоръчано

Полицията в Остин идентифицира заподозрения като бял мъж, облечен с къси панталони и риза с хавайски флорален мотив. Няколко пътища в района бяха затворени, а гражданите бяха предупредени да не се приближават.

Стрелбата се случи в разгара на пазаруването за началото на новата учебна година.

Видео кадри показват екипи на полицията и спешна помощ на паркинга на магазина.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us