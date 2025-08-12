Полицията съобщи, че трима души са загинали при стрелба пред търговската верига "Таргет” в Остин, Тексас и че е задържан един заподозрян.

Полицията в Остин съобщи в социалната платформа X в понеделник, че мястото на инцидента все още е активно и разследването продължава.

В изявлението на полицията не се споменава дали има ранени. Спешните служби на Остин-Травис Каунти публикуваха в X, че са оказали помощ на четирима души, но не предоставиха допълнителни подробности.