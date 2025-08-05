Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че ще увеличи значително митата върху Индия заради покупките ѝ на руски петрол.
"Индия не само купува огромни количества руски петрол, но след това, продава на свободния пазар голяма част от този петрол с големи печалби. Те не се интересуват колко хора в Украйна са убивани от руската военна машина," написа Тръмп в публикация в Truth Social в понеделник.
"Поради това ще увелича значително митото, което Индия плаща на САЩ," добави той.
Тръмп не уточни какво ще бъде новото мито.
Изявлението идва след по-раншни заплахи на Тръмп за санкции срещу Ню Делхи заради продължаващите енергийни и отбранителни връзки с Москва.
Търговия с Русия
Миналата година руският петрол съставляваше между 35 и 40 процента от общия внос на петрол в Индия.
Индия все още не е дала официален отговор на последните изказвания на Тръмп.
Миналата седмица Тръмп заяви, че ще наложи 25 процента мито върху стоки, внасяни от Индия, и добави, че петата по големина икономика в света ще бъде изправена и пред неуточнена санкция, но не даде подробности.
През уикенда два източника от индийското правителство заявиха пред Ройтерс, че Индия ще продължи да купува петрол от Русия, въпреки заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп.
Източниците пожелаха да останат анонимни поради чувствителността на въпроса.