Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че ще увеличи значително митата върху Индия заради покупките ѝ на руски петрол.

"Индия не само купува огромни количества руски петрол, но след това, продава на свободния пазар голяма част от този петрол с големи печалби. Те не се интересуват колко хора в Украйна са убивани от руската военна машина," написа Тръмп в публикация в Truth Social в понеделник.

"Поради това ще увелича значително митото, което Индия плаща на САЩ," добави той.

Тръмп не уточни какво ще бъде новото мито.

Изявлението идва след по-раншни заплахи на Тръмп за санкции срещу Ню Делхи заради продължаващите енергийни и отбранителни връзки с Москва.