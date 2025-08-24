Писмото на съпругата на президента на Тюркийе Реджеп Тайип Ердоган, Емине Ердоган, адресирано до съпругата на американския президент Доналд Тръмп, Мелания Тръмп, относно хуманитарната криза в Газа, предизвика широк отзвук в световните медии.

В писмото си Емине Ердоган призова Мелания Тръмп да прояви същата чувствителност към хуманитарната криза в Газа, каквато показа по отношение на войната в Украйна. Писмото бе отразено на първите страници на множество агенции и новинарски сайтове по света.

Обединеното кралство

Британската медийна компания BBC публикува писмото на Емине Ердоган в профила си в социалната мрежа X, с около 50 милиона последователи, както и в акаунта си в Instagram с 29,4 милиона последователи.

В новината на сайта си BBC използва заглавието: „Призив от първата дама на Тюркийе към Мелания Тръмп за децата в Газа“.

В материала се акцентира върху цитата от писмото: „Трябва да обединим гласовете и силите си срещу тази несправедливост.“

Вестникът The Telegraph посочва, че писмото има за цел да привлече Мелания Тръмп към усилията за мир в Газа, а Емине Ердоган призовава за спасяването на децата в региона.

Агенция Reuters също отразява писмото със заглавие: „Първата дама на Тюркийе призовава Мелания Тръмп да говори за Газа“. В новината се отбелязва, че Емине Ердоган се е вдъхновила от писмото на Мелания Тръмп до руския президент Владимир Путин относно децата в Украйна.

Sky News съобщава, че съпругата на турския президент е призовала Мелания Тръмп да покаже същата загриженост за децата в Газа, каквато е демонстрирала за украинските деца, засегнати от войната.

Франция

Френското списание Le Point публикува новина със заглавие: „Трябва да обединим гласовете си: Емине Ердоган призова Мелания Тръмп да подкрепи децата в Газа“. В материала се отбелязва, че Емине Ердоган е поискала от Мелания Тръмп да обсъди ситуацията с израелския премиер Бинямин Нетаняху.

Вестник 20 minutes съобщава: „Газа: Емине Ердоган отправи призив към Мелания Тръмп за гладните палестински деца“ и посочва, че в последните две години 18 000 деца са загинали в Газа.

Le Figaro публикува материал със заглавие: „Като майка, жена и човек: Емине Ердоган призова Мелания Тръмп да защити правата на децата в Газа“, като цитира редове от писмото: „Дълбоко споделям чувствата, изразени във вашето писмо, като майка, жена и човек, и се надявам да събудите същата надежда за децата в Газа, жадуващи за мир и спокойствие.“

Германия

Онлайн порталът на германския канал NTV съобщава със заглавие: „Съпругата на Ердоган написа емоционално писмо до Мелания Тръмп“. В материала се отбелязва, че Емине Ердоган е призовала Мелания Тръмп да се обърне към Нетаняху за децата в Газа, както е направила за украинските деца, загубили живота си във войната.

Списание Der Spiegel също публикува новина със заглавие: „Емине Ердоган написа писмо до Мелания Тръмп“, като акцентира върху трагедията на хилядите деца в Газа и необходимостта от подкрепа.

България

Българската държавна новинарска агенция BTA и водещият частен канал bTV отразиха писмото със заглавие: „След Зелинска, Емине Ердоган също написа писмо до Мелания Тръмп: ‘Покажете същата емпатия към Газа’“.

bTV съобщава, че Емине Ердоган е поискала от Мелания Тръмп да призове израелския премиер за прекратяване на хуманитарната криза в Газа. Вестник Dnevnik публикува информацията без коментар, като се позовава на BTA.

Гърция

Гръцките медии също отразиха писмото.

To Vima публикува заглавие: „Молбата на Емине Ердоган към Мелания“, като акцентира върху призива да се покаже същата чувствителност към палестинските деца, каквато е проявена към украинските.

EFSYN отбелязва: „Докато в Газа се случват геноцид и смъртоносни атаки, Ердоган изпрати писмо до Мелания за децата в Газа“.

Kathimerini съобщава, че Емине Ердоган е поискала Мелания да се намеси за децата в Газа и да изрази загриженост за драмата, която преживяват.

Швейцария

Писмото бе отразено и в швейцарските медии.

Swissinfo публикува новината със заглавие: „Съпругата на Ердоган се обърна към Мелания Тръмп за над 18 000 убити деца в Газа“.