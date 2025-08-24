ТЮРКИЙЕ
7 мин. четене
Писмото на Емине Ердоган до Мелания Тръмп относно Газа предизвика широк отзвук в световните медии
Писмото на Емине Ердоган до Мелания Тръмп получи широко международно внимание и подчерта необходимостта от хуманитарна подкрепа за децата в Газа, като призова за същата съпричастност, проявена към украинските деца.
Писмото на Емине Ердоган до Мелания Тръмп относно Газа предизвика широк отзвук в световните медии
Писмото на Емине Ердоган до Мелания Тръмп относно Газа предизвика широк отзвук в световните медии / TRT World
24 август 2025

Писмото на съпругата на президента на Тюркийе Реджеп Тайип Ердоган, Емине Ердоган, адресирано до съпругата на американския президент Доналд Тръмп, Мелания Тръмп, относно хуманитарната криза в Газа, предизвика широк отзвук в световните медии.

В писмото си Емине Ердоган призова Мелания Тръмп да прояви същата чувствителност към хуманитарната криза в Газа, каквато показа по отношение на войната в Украйна. Писмото бе отразено на първите страници на множество агенции и новинарски сайтове по света.

Обединеното кралство

Британската медийна компания BBC публикува писмото на Емине Ердоган в профила си в социалната мрежа X, с около 50 милиона последователи, както и в акаунта си в Instagram с 29,4 милиона последователи.

В новината на сайта си BBC използва заглавието: „Призив от първата дама на Тюркийе към Мелания Тръмп за децата в Газа“.

В материала се акцентира върху цитата от писмото: „Трябва да обединим гласовете и силите си срещу тази несправедливост.“

Вестникът The Telegraph посочва, че писмото има за цел да привлече Мелания Тръмп към усилията за мир в Газа, а Емине Ердоган призовава за спасяването на децата в региона.

Агенция Reuters също отразява писмото със заглавие: „Първата дама на Тюркийе призовава Мелания Тръмп да говори за Газа“. В новината се отбелязва, че Емине Ердоган се е вдъхновила от писмото на Мелания Тръмп до руския президент Владимир Путин относно децата в Украйна.

Sky News съобщава, че съпругата на турския президент е призовала Мелания Тръмп да покаже същата загриженост за децата в Газа, каквато е демонстрирала за украинските деца, засегнати от войната.

Франция

Френското списание Le Point публикува новина със заглавие: „Трябва да обединим гласовете си: Емине Ердоган призова Мелания Тръмп да подкрепи децата в Газа“. В материала се отбелязва, че Емине Ердоган е поискала от Мелания Тръмп да обсъди ситуацията с израелския премиер Бинямин Нетаняху.

Вестник 20 minutes съобщава: „Газа: Емине Ердоган отправи призив към Мелания Тръмп за гладните палестински деца“ и посочва, че в последните две години 18 000 деца са загинали в Газа.

Le Figaro публикува материал със заглавие: „Като майка, жена и човек: Емине Ердоган призова Мелания Тръмп да защити правата на децата в Газа“, като цитира редове от писмото: „Дълбоко споделям чувствата, изразени във вашето писмо, като майка, жена и човек, и се надявам да събудите същата надежда за децата в Газа, жадуващи за мир и спокойствие.“

Германия

Онлайн порталът на германския канал NTV съобщава със заглавие: „Съпругата на Ердоган написа емоционално писмо до Мелания Тръмп“. В материала се отбелязва, че Емине Ердоган е призовала Мелания Тръмп да се обърне към Нетаняху за децата в Газа, както е направила за украинските деца, загубили живота си във войната.

Списание Der Spiegel също публикува новина със заглавие: „Емине Ердоган написа писмо до Мелания Тръмп“, като акцентира върху трагедията на хилядите деца в Газа и необходимостта от подкрепа.

България

Българската държавна новинарска агенция BTA и водещият частен канал bTV отразиха писмото със заглавие: „След Зелинска, Емине Ердоган също написа писмо до Мелания Тръмп: ‘Покажете същата емпатия към Газа’“.

bTV съобщава, че Емине Ердоган е поискала от Мелания Тръмп да призове израелския премиер за прекратяване на хуманитарната криза в Газа. Вестник Dnevnik публикува информацията без коментар, като се позовава на BTA.

Гърция

Гръцките медии също отразиха писмото.

To Vima публикува заглавие: „Молбата на Емине Ердоган към Мелания“, като акцентира върху призива да се покаже същата чувствителност към палестинските деца, каквато е проявена към украинските.

EFSYN отбелязва: „Докато в Газа се случват геноцид и смъртоносни атаки, Ердоган изпрати писмо до Мелания за децата в Газа“.

Kathimerini съобщава, че Емине Ердоган е поискала Мелания да се намеси за децата в Газа и да изрази загриженост за драмата, която преживяват.

Швейцария

Писмото бе отразено и в швейцарските медии.

Swissinfo публикува новината със заглавие: „Съпругата на Ердоган се обърна към Мелания Тръмп за над 18 000 убити деца в Газа“.

Препоръчано

Вестник Blick излезе със заглавие: „Емине Ердоган поиска помощ от Мелания Тръмп за децата в Газа“.

Френскоезичното издание 20 Minuten публикува: „Г-жа Ердоган се обърна към г-жа Тръмп от името на децата в Газа“, като цитира призива за изпращане на „писмо за мир“ до Нетаняху.

Белгия

Френскоезичното издание La Libre съобщава, че Емине Ердоган е поискала от Мелания Тръмп да се обърне към Нетаняху заради децата в Газа и припомня чувствителността ѝ към децата, загубили живота си в Украйна.

Фламандската държавна телевизия VRT публикува новината със заглавие: „Емине Ердоган написа писмо до Мелания Тръмп за Газа: ‘Превърна се в гробище за деца’“, като акцентира, че Емине Ердоган често изразява позицията си по въпроса.

Медиите в страната отразиха темата като подчертаха, че Емине Ердоган е напомнила на Мелания Тръмп да прояви същата чувствителност към хуманитарната криза в Газа, каквато показа в Украйна.

Иранската държавна новинарска агенция IRNA публикува новината със заглавие: „Съпругата на Ердоган до Мелания Тръмп: ‘Децата в Газа заслужават щастие като украинските деца’“.

В материала се посочва: „Съпругата на президента на Тюркийе Емине Ердоган в официалното си писмо до съпругата на американския президент Мелания Тръмп поиска от нея същата емпатия и загриженост, която е показала към хуманитарната криза и децата в Украйна, да бъде проявена и към трагичното положение на децата в Газа.“

В новината подробно се цитират редове от писмото, в които Емине Ердоган призовава Мелания: „Вече е твърде късно да се спаси съдбата на 18 885 деца и бебета, загинали в Газа, но все още има шанс да спасим над един милион оцелели деца.“

 

-Иран-

Един от старите и утвърдени ирански всекидневници, İttilaat, също отрази писмото със заглавие: „Съпругата на Ердоган до Мелания Тръмп: ‘Децата в Газа са като украинските деца’“. В материала се подчертава, че Емине Ердоган е поискала от американската първа дама да прояви емпатия към хуманитарната криза в Газа, както е направила в Украйна.

Полуофициалната Student News Network (SNN) публикува новината със заглавие: „Писмо от съпругата на Ердоган до Мелания Тръмп: Обърнете внимание на страданията на палестинските деца“, като отбелязва, че Емине Ердоган е призовала Мелания Тръмп да покаже същата състрадателност към хуманитарната ситуация в Газа, каквато е демонстрирала за децата, засегнати от войната в Украйна.

Полуофициалната Иранска студентска новинарска агенция (ISNA) също отрази писмото със заглавие: „Призивът на Емине Ердоган към Мелания Тръмп относно Газа“. В материала се посочва, че Емине Ердоган е поискала от съпругата на американския президент да се свърже с израелския премиер и да предприеме действия относно положението на децата в Газа.

Държавната телевизия YJC публикува на своя сайт новината със заглавие: „Писмо от съпругата на Ердоган до Мелания Тръмп: Обърнете внимание на страданията на палестинските деца“.

Русия

Руският медиен сектор подробно отрази писмото на Емине Ердоган.

Агенция TASS публикува новината със заглавие: „Емине Ердоган призова Мелания Тръмп да изрази позиция относно децата в Газа“, като отбелязва, че тя е настояла въпросът за децата в Газа да бъде поставен на дневен ред.

Агенция RIA съобщи: „Съпругата на Ердоган поиска Мелания Тръмп да напише писмо до Нетаняху“, подчертавайки призива да се спре нападението, при което са загинали над 18 000 деца в Газа.

Вестник Kommersant публикува заглавие: „Съпругата на Ердоган поиска от Мелания Тръмп да подкрепи децата в Газа както украинските деца“, а Izvestiya цитира редове от писмото: „Все още имаме шанс за над един милион оцелели деца в Газа. Времето вече настъпи.“

Вестници като Rossiskaya Gazeta и Vzglyad също отразиха, че Емине Ердоган се е вдъхновила от писмото на Мелания Тръмп до Владимир Путин и е призовала американската първа дама да обърне внимание на положението на децата в Газа.

Азербайджан

Азербайджанските медии широко отразиха писмото.

Haber порталът Qafqazinfo отбелязва, че Емине Ердоган е призовала Мелания Тръмп да пренесе същата загриженост, която е показала към войната в Украйна, към хуманитарната криза в Газа.

Yeni Müsavat подчертава цитата от писмото: „Съчувствието, което показахте към 648-те украински деца, да се прояви и към децата в Газа, където за последните две години са убити 62 000 невинни цивилни, включително 18 000 деца.“

Report съобщава, че Емине Ердоган се е вдъхновила от писмото на Мелания Тръмп до Владимир Путин и е призовала за контакт с израелския премиер Нетаняху.

Азербайджанските медии оценяват писмото като хуманитарен призив, насочен към ситуацията на децата в Газа.

Казахстан

Държавната новинарска агенция Kazinform публикува новината със заглавие: „Емине Ердоган изпрати писмо до Мелания Тръмп“. В материала, позовавайки се на Anadolu Ajansı, се съобщава, че съпругата на президента на Тюркийе е поискала от американската първа дама да прояви същата чувствителност към хуманитарната криза в Газа, каквато показва към конфликта в Украйна.

В новината е публикувана и снимка на писмото на Емине Ердоган.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us