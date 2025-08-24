Писмото на съпругата на президента на Тюркийе Реджеп Тайип Ердоган, Емине Ердоган, адресирано до съпругата на американския президент Доналд Тръмп, Мелания Тръмп, относно хуманитарната криза в Газа, предизвика широк отзвук в световните медии.
В писмото си Емине Ердоган призова Мелания Тръмп да прояви същата чувствителност към хуманитарната криза в Газа, каквато показа по отношение на войната в Украйна. Писмото бе отразено на първите страници на множество агенции и новинарски сайтове по света.
Обединеното кралство
Британската медийна компания BBC публикува писмото на Емине Ердоган в профила си в социалната мрежа X, с около 50 милиона последователи, както и в акаунта си в Instagram с 29,4 милиона последователи.
В новината на сайта си BBC използва заглавието: „Призив от първата дама на Тюркийе към Мелания Тръмп за децата в Газа“.
В материала се акцентира върху цитата от писмото: „Трябва да обединим гласовете и силите си срещу тази несправедливост.“
Вестникът The Telegraph посочва, че писмото има за цел да привлече Мелания Тръмп към усилията за мир в Газа, а Емине Ердоган призовава за спасяването на децата в региона.
Агенция Reuters също отразява писмото със заглавие: „Първата дама на Тюркийе призовава Мелания Тръмп да говори за Газа“. В новината се отбелязва, че Емине Ердоган се е вдъхновила от писмото на Мелания Тръмп до руския президент Владимир Путин относно децата в Украйна.
Sky News съобщава, че съпругата на турския президент е призовала Мелания Тръмп да покаже същата загриженост за децата в Газа, каквато е демонстрирала за украинските деца, засегнати от войната.
Франция
Френското списание Le Point публикува новина със заглавие: „Трябва да обединим гласовете си: Емине Ердоган призова Мелания Тръмп да подкрепи децата в Газа“. В материала се отбелязва, че Емине Ердоган е поискала от Мелания Тръмп да обсъди ситуацията с израелския премиер Бинямин Нетаняху.
Вестник 20 minutes съобщава: „Газа: Емине Ердоган отправи призив към Мелания Тръмп за гладните палестински деца“ и посочва, че в последните две години 18 000 деца са загинали в Газа.
Le Figaro публикува материал със заглавие: „Като майка, жена и човек: Емине Ердоган призова Мелания Тръмп да защити правата на децата в Газа“, като цитира редове от писмото: „Дълбоко споделям чувствата, изразени във вашето писмо, като майка, жена и човек, и се надявам да събудите същата надежда за децата в Газа, жадуващи за мир и спокойствие.“
Германия
Онлайн порталът на германския канал NTV съобщава със заглавие: „Съпругата на Ердоган написа емоционално писмо до Мелания Тръмп“. В материала се отбелязва, че Емине Ердоган е призовала Мелания Тръмп да се обърне към Нетаняху за децата в Газа, както е направила за украинските деца, загубили живота си във войната.
Списание Der Spiegel също публикува новина със заглавие: „Емине Ердоган написа писмо до Мелания Тръмп“, като акцентира върху трагедията на хилядите деца в Газа и необходимостта от подкрепа.
България
Българската държавна новинарска агенция BTA и водещият частен канал bTV отразиха писмото със заглавие: „След Зелинска, Емине Ердоган също написа писмо до Мелания Тръмп: ‘Покажете същата емпатия към Газа’“.
bTV съобщава, че Емине Ердоган е поискала от Мелания Тръмп да призове израелския премиер за прекратяване на хуманитарната криза в Газа. Вестник Dnevnik публикува информацията без коментар, като се позовава на BTA.
Гърция
Гръцките медии също отразиха писмото.
To Vima публикува заглавие: „Молбата на Емине Ердоган към Мелания“, като акцентира върху призива да се покаже същата чувствителност към палестинските деца, каквато е проявена към украинските.
EFSYN отбелязва: „Докато в Газа се случват геноцид и смъртоносни атаки, Ердоган изпрати писмо до Мелания за децата в Газа“.
Kathimerini съобщава, че Емине Ердоган е поискала Мелания да се намеси за децата в Газа и да изрази загриженост за драмата, която преживяват.
Швейцария
Писмото бе отразено и в швейцарските медии.
Swissinfo публикува новината със заглавие: „Съпругата на Ердоган се обърна към Мелания Тръмп за над 18 000 убити деца в Газа“.
Вестник Blick излезе със заглавие: „Емине Ердоган поиска помощ от Мелания Тръмп за децата в Газа“.
Френскоезичното издание 20 Minuten публикува: „Г-жа Ердоган се обърна към г-жа Тръмп от името на децата в Газа“, като цитира призива за изпращане на „писмо за мир“ до Нетаняху.
Белгия
Френскоезичното издание La Libre съобщава, че Емине Ердоган е поискала от Мелания Тръмп да се обърне към Нетаняху заради децата в Газа и припомня чувствителността ѝ към децата, загубили живота си в Украйна.
Фламандската държавна телевизия VRT публикува новината със заглавие: „Емине Ердоган написа писмо до Мелания Тръмп за Газа: ‘Превърна се в гробище за деца’“, като акцентира, че Емине Ердоган често изразява позицията си по въпроса.
Медиите в страната отразиха темата като подчертаха, че Емине Ердоган е напомнила на Мелания Тръмп да прояви същата чувствителност към хуманитарната криза в Газа, каквато показа в Украйна.
Иранската държавна новинарска агенция IRNA публикува новината със заглавие: „Съпругата на Ердоган до Мелания Тръмп: ‘Децата в Газа заслужават щастие като украинските деца’“.
В материала се посочва: „Съпругата на президента на Тюркийе Емине Ердоган в официалното си писмо до съпругата на американския президент Мелания Тръмп поиска от нея същата емпатия и загриженост, която е показала към хуманитарната криза и децата в Украйна, да бъде проявена и към трагичното положение на децата в Газа.“
В новината подробно се цитират редове от писмото, в които Емине Ердоган призовава Мелания: „Вече е твърде късно да се спаси съдбата на 18 885 деца и бебета, загинали в Газа, но все още има шанс да спасим над един милион оцелели деца.“
-Иран-
Един от старите и утвърдени ирански всекидневници, İttilaat, също отрази писмото със заглавие: „Съпругата на Ердоган до Мелания Тръмп: ‘Децата в Газа са като украинските деца’“. В материала се подчертава, че Емине Ердоган е поискала от американската първа дама да прояви емпатия към хуманитарната криза в Газа, както е направила в Украйна.
Полуофициалната Student News Network (SNN) публикува новината със заглавие: „Писмо от съпругата на Ердоган до Мелания Тръмп: Обърнете внимание на страданията на палестинските деца“, като отбелязва, че Емине Ердоган е призовала Мелания Тръмп да покаже същата състрадателност към хуманитарната ситуация в Газа, каквато е демонстрирала за децата, засегнати от войната в Украйна.
Полуофициалната Иранска студентска новинарска агенция (ISNA) също отрази писмото със заглавие: „Призивът на Емине Ердоган към Мелания Тръмп относно Газа“. В материала се посочва, че Емине Ердоган е поискала от съпругата на американския президент да се свърже с израелския премиер и да предприеме действия относно положението на децата в Газа.
Държавната телевизия YJC публикува на своя сайт новината със заглавие: „Писмо от съпругата на Ердоган до Мелания Тръмп: Обърнете внимание на страданията на палестинските деца“.
Русия
Руският медиен сектор подробно отрази писмото на Емине Ердоган.
Агенция TASS публикува новината със заглавие: „Емине Ердоган призова Мелания Тръмп да изрази позиция относно децата в Газа“, като отбелязва, че тя е настояла въпросът за децата в Газа да бъде поставен на дневен ред.
Агенция RIA съобщи: „Съпругата на Ердоган поиска Мелания Тръмп да напише писмо до Нетаняху“, подчертавайки призива да се спре нападението, при което са загинали над 18 000 деца в Газа.
Вестник Kommersant публикува заглавие: „Съпругата на Ердоган поиска от Мелания Тръмп да подкрепи децата в Газа както украинските деца“, а Izvestiya цитира редове от писмото: „Все още имаме шанс за над един милион оцелели деца в Газа. Времето вече настъпи.“
Вестници като Rossiskaya Gazeta и Vzglyad също отразиха, че Емине Ердоган се е вдъхновила от писмото на Мелания Тръмп до Владимир Путин и е призовала американската първа дама да обърне внимание на положението на децата в Газа.
Азербайджан
Азербайджанските медии широко отразиха писмото.
Haber порталът Qafqazinfo отбелязва, че Емине Ердоган е призовала Мелания Тръмп да пренесе същата загриженост, която е показала към войната в Украйна, към хуманитарната криза в Газа.
Yeni Müsavat подчертава цитата от писмото: „Съчувствието, което показахте към 648-те украински деца, да се прояви и към децата в Газа, където за последните две години са убити 62 000 невинни цивилни, включително 18 000 деца.“
Report съобщава, че Емине Ердоган се е вдъхновила от писмото на Мелания Тръмп до Владимир Путин и е призовала за контакт с израелския премиер Нетаняху.
Азербайджанските медии оценяват писмото като хуманитарен призив, насочен към ситуацията на децата в Газа.
Казахстан
Държавната новинарска агенция Kazinform публикува новината със заглавие: „Емине Ердоган изпрати писмо до Мелания Тръмп“. В материала, позовавайки се на Anadolu Ajansı, се съобщава, че съпругата на президента на Тюркийе е поискала от американската първа дама да прояви същата чувствителност към хуманитарната криза в Газа, каквато показва към конфликта в Украйна.
В новината е публикувана и снимка на писмото на Емине Ердоган.