Ердоган: Тюркийе и Сирия няма да допуснат хаос
При завръщането си от срещата на върха на ШОС в Китай, турският президент подчерта на усилията на Анкара за мир в Сирия, подкрепата за регионалните търговски коридори и силната подкрепа за Палестина.
Президент Реджеп Тайип Ердоган подчерта усилията на Тюркийе за задълбочаване на отношенията с Пекин. (Снимка: AA) / AA
2 септември 2025

Президентът Реджеп Тайип Ердоган заяви, че нито Тюркийе, нито Дамаск ще толерират опити за дестабилизиране на Сирия и обеща подкрепа за страната. Ердоган каза: „Бароните, които инвестират в хаос, този път ще загубят.“

Ердоган пред журналисти във вторник на връщане от Тиендзин, Китай — където участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) заяви, че различните народи на Сирия, включително араби, кюрди, туркмени, алауити, сунити и християни, ще „надделеят“ над онези, които се стремят към разделение.

„Няма да изоставим Сирия. Ще продължим да стоим до тях. С Божията воля, никой няма да може да попречи на Сирия да се изправи отново,“ каза той.

Ердоган също така подчерта усилията на Тюркийе за задълбочаване на отношенията с Пекин и посочи, че Китай „признава регионалното значение и влияние на Тюркийе“.

‘Само диалог, насочен към мир, може да сложи край на войната в Украйна’

Президентът Ердоган приветства и неотдавнашната среща на върха между САЩ и Русия в Аляска като „разумна“, подчертавайки, че само диалог, насочен към мир, може да сложи край на войната в Украйна. Анкара последователно се застъпва за преговори, отбеляза той и посочи, че предишните разговори в Истанбул са показали, че пътят към мира е отворен.

По отношение на регионалната интеграция Ердоган подчерта неотдавнашното споразумение за коридора Зангезур между Азербайджан и Армения, като го окачестви като стъпка, която ще активира пътни и железопътни мрежи, ще отвори гранични пунктове и ще стимулира търговията в различни сектори.

„Който се опита да подкопае този процес, ще плати за това,“ предупреди той, подчертавайки ангажимента на Тюркийе към единството между народите в региона.

Глобално признаване на Палестина

Ердоган също така засегна въпроса с Палестина, като прогнозира, че въпросът ще доминира на тазмесечната Генерална асамблея на ООН, особено след като няколко европейски държави се движат към признаване на палестинската държавност.

Той критикува визовите ограничения на САЩ за палестински официални лица и призова Вашингтон да спре „масовите убийства и потисничеството“ на Израел.

„Геноцидът на Израел никога няма да бъде забравен. Състрадателните майки и бащи никога няма да забравят как бебета, майки и бащи бяха избити в Палестина,“ каза той. „Генералната асамблея на ООН съществува, за да решава глобални въпроси, и изключването на Палестина би зарадвало само Израел.“

