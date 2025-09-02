Президентът Реджеп Тайип Ердоган заяви, че нито Тюркийе, нито Дамаск ще толерират опити за дестабилизиране на Сирия и обеща подкрепа за страната. Ердоган каза: „Бароните, които инвестират в хаос, този път ще загубят.“

Ердоган пред журналисти във вторник на връщане от Тиендзин, Китай — където участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) заяви, че различните народи на Сирия, включително араби, кюрди, туркмени, алауити, сунити и християни, ще „надделеят“ над онези, които се стремят към разделение.

„Няма да изоставим Сирия. Ще продължим да стоим до тях. С Божията воля, никой няма да може да попречи на Сирия да се изправи отново,“ каза той.

Ердоган също така подчерта усилията на Тюркийе за задълбочаване на отношенията с Пекин и посочи, че Китай „признава регионалното значение и влияние на Тюркийе“.

‘Само диалог, насочен към мир, може да сложи край на войната в Украйна’

Президентът Ердоган приветства и неотдавнашната среща на върха между САЩ и Русия в Аляска като „разумна“, подчертавайки, че само диалог, насочен към мир, може да сложи край на войната в Украйна. Анкара последователно се застъпва за преговори, отбеляза той и посочи, че предишните разговори в Истанбул са показали, че пътят към мира е отворен.