Севернокорейският лидер Ким Чен-ун и руският президент Владимир Путин се присъединиха към китайския президент Си Дзинпин на грандиозен военен парад в Пекин – безпрецедентна демонстрация на единство, която предизвика бързи предупреждения от Вашингтон.

Си стисна ръцете на двамата лидери и премина между тях по червен килим към площад Тянанмън, където хиляди хора пееха патриотични песни, войници маршируваха в строй, а оръдеен салют отбеляза 80-годишнината от капитулацията на Япония във Втората световна война.

„Възраждането на китайската нация е неудържимо и каузата на човечеството за мир и развитие ще надделее“, заяви Си в реч, в която предупреди, че светът е изправен пред „избор между мир и война“.

70-минутното зрелище завърши седмица на дипломатически събития, в която Си беше домакин на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Тиендзин, където осъди „западното поведение на тормоз“.

Путин защити войната на Русия в Украйна, докато Си се опита да позиционира Китай като център на регионални съюзи извън западното влияние.

Появата на Ким отбеляза първата му публична среща с двамата лидери на едно и също събитие и едва второто му съобщено пътуване в чужбина за последните шест години.

Той пристигна в Пекин с влак заедно с дъщеря си Ким Чу-ае и беше посрещнат от китайския външен министър Ван И.