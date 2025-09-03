Севернокорейският лидер Ким Чен-ун и руският президент Владимир Путин се присъединиха към китайския президент Си Дзинпин на грандиозен военен парад в Пекин – безпрецедентна демонстрация на единство, която предизвика бързи предупреждения от Вашингтон.
Си стисна ръцете на двамата лидери и премина между тях по червен килим към площад Тянанмън, където хиляди хора пееха патриотични песни, войници маршируваха в строй, а оръдеен салют отбеляза 80-годишнината от капитулацията на Япония във Втората световна война.
„Възраждането на китайската нация е неудържимо и каузата на човечеството за мир и развитие ще надделее“, заяви Си в реч, в която предупреди, че светът е изправен пред „избор между мир и война“.
70-минутното зрелище завърши седмица на дипломатически събития, в която Си беше домакин на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Тиендзин, където осъди „западното поведение на тормоз“.
Путин защити войната на Русия в Украйна, докато Си се опита да позиционира Китай като център на регионални съюзи извън западното влияние.
Появата на Ким отбеляза първата му публична среща с двамата лидери на едно и също събитие и едва второто му съобщено пътуване в чужбина за последните шест години.
Той пристигна в Пекин с влак заедно с дъщеря си Ким Чу-ае и беше посрещнат от китайския външен министър Ван И.
Военни ентусиасти отбелязаха, че репетициите включват противокорабни ракети, дронове, системи за противоракетна отбрана и това, което се смята за ново лазерно оръжие.
Официални лица заявиха, че цялото оборудване е произведено в страната и е в активна служба.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп, попитан за високопрофилното събиране, обвини тримата лидери в заговор срещу Вашингтон.
„Изобщо не съм притеснен, не“, каза той, но добави, че те „заговорничат срещу САЩ“ в Пекин.
„Много американци загинаха в стремежа на Китай към Победа и Слава. Надявам се, че те са достойно почетени и запомнени за тяхната храброст и саможертва!“
Сред присъстващите лидери бяха иранският президент Масуд Пезешкиан, пакистанският премиер Шехбаз Шариф, ръководителят на хунтата в Мианмар Мин Аун Хлайнг, словашкият премиер Роберт Фицо, сръбският президент Александър Вучич, монголският президент Хурелсух Ухнаа, узбекистанският президент Шавкат Мирзийоев и беларуският президент Александър Лукашенко.
Парадът отбеляза победата на Китай в борбата на страната срещу японската окупация по време на Втората световна война.
Последният голям военен парад по този повод се проведе през 2015 г.