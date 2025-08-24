Дванадесет мигранти са в неизвестност, след като са скочили от лодка, докато са се насочвали към Балеарския архипелаг в Средиземно море, съобщиха властите.

Други 14 мигранти са били спасени от същия плавателен съд на 58 километра югоизточно от остров Кабрера, съобщиха местните власти в събота.

Спасените мигранти са разказали на властите, че 12 пътници са скочили от лодката в петък, се казва в изявление на местните власти.

Испанската гражданска гвардия и бреговата охрана издирват изчезналите, които са от Северна Африка, добавя изявлението.