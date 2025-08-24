Дванадесет мигранти са в неизвестност, след като са скочили от лодка, докато са се насочвали към Балеарския архипелаг в Средиземно море, съобщиха властите.
Други 14 мигранти са били спасени от същия плавателен съд на 58 километра югоизточно от остров Кабрера, съобщиха местните власти в събота.
Спасените мигранти са разказали на властите, че 12 пътници са скочили от лодката в петък, се казва в изявление на местните власти.
Испанската гражданска гвардия и бреговата охрана издирват изчезналите, които са от Северна Африка, добавя изявлението.
Миграционният маршрут от Северна Африка към Балеарските острови отбелязва значителен ръст тази година, според данни на Министерството на вътрешните работи.
Към 15 август 4 323 мигранти са пристигнали на островите от началото на годината, в сравнение с 2 443 за същия период през 2024 г. – увеличение от 77 процента.
От друга страна, пристиганията на Канарските острови в Атлантическия океан, край западна Африка, са намалели с 46 процента.