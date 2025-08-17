СВЯТ
Судански паравоенни обстрелват лагер в Дарфур, засегнат от глад, убивайки десетки
RSF нападнаха Абу Шоук миналата седмица и убиха повече от 40 души, докато паравоенните сили се опитваха да превземат Ал Фашер, последната крепост на армията в Дарфур.
Хиляди хора загинаха в конфликта, а зверствата, включително масови убийства и изнасилвания, особено в Дарфур, са многобройни. / AA
17 август 2025

Паравоенна групировка, воюваща срещу военните сили на Судан, обстреля лагер за разселени хора, засегнат от глад, в западния регион Дарфур в събота, убивайки най-малко 31 души, включително седем деца и бременна жена, съобщи медицинска организация. Това е второто нападение над лагера за по-малко от седмица.

Артилерийският обстрел на Силите за бърза подкрепа (RSF) срещу лагера Абу Шоук, разположен извън Ал Фашер, провинциалната столица на Северен Дарфур, също рани 13 души, се казва в изявление на Суданската мрежа на лекарите.

Комитетите за съпротива в Ал Фашер, местна група, която следи конфликта, съобщиха, че RSF са започнали „интензивен артилерийски обстрел“ на лагера рано сутринта. В публикация във Facebook те посочиха, че атаката е причинила сериозни щети на частна собственост и инфраструктурата на лагера.

RSF не отговориха веднага на искане за коментар.

Абу Шоук е един от двата лагера за разселени хора извън Ал Фашер. Те многократно са били атакувани от RSF и техните съюзници, включително голяма офанзива през април, която уби стотици хора и принуди стотици хиляди да избягат. И двата лагера, Абу Шоук и Замзам, са засегнати от глад.

Гражданската война в Судан избухна през април 2023 г. заради борба за власт между командирите на военните сили и RSF. Конфликтът разруши североизточната африканска страна, принуди около 14 милиона души да напуснат домовете си и доведе до глад в някои части на страната.

Хиляди хора загинаха в конфликта, а също така бяха извършени зверства, включително масови убийства и изнасилвания, особено в Дарфур. Международният наказателен съд разследва потенциални престъпления и престъпления срещу човечеството в рамките на конфликта.

