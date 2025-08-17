Паравоенна групировка, воюваща срещу военните сили на Судан, обстреля лагер за разселени хора, засегнат от глад, в западния регион Дарфур в събота, убивайки най-малко 31 души, включително седем деца и бременна жена, съобщи медицинска организация. Това е второто нападение над лагера за по-малко от седмица.

Артилерийският обстрел на Силите за бърза подкрепа (RSF) срещу лагера Абу Шоук, разположен извън Ал Фашер, провинциалната столица на Северен Дарфур, също рани 13 души, се казва в изявление на Суданската мрежа на лекарите.

Комитетите за съпротива в Ал Фашер, местна група, която следи конфликта, съобщиха, че RSF са започнали „интензивен артилерийски обстрел“ на лагера рано сутринта. В публикация във Facebook те посочиха, че атаката е причинила сериозни щети на частна собственост и инфраструктурата на лагера.

RSF не отговориха веднага на искане за коментар.