Група от висши европейски лидери и генералният секретар на НАТО ще пътуват до Вашингтон в понеделник, за да се включат в разговори за Украйна с президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски.
Френският президент Еманюел Макрон, италианският премиер Джорджа Мелони, германският канцлер Фридрих Мерц, финландският президент Александър Стуб, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще присъстват на срещата.
Германското правителство заяви, че пътуването ще служи като „обмен на информация“ след неотдавнашната среща на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска.
„Канцлерът Мерц ще обсъди текущите усилия за мир с държавните и правителствените ръководители и ще подчертае интереса на Германия към бързо постигане на мирно споразумение,“ заяви говорителят на правителството Щефан Корнелиус в изявление.
Той добави, че разговорите ще се фокусират върху гаранции за сигурност, териториални въпроси, подкрепа за отбраната на Украйна и поддържане на санкционния натиск върху Русия.
В Хелзинки финландското президентство потвърди участието на Стуб в това, което нарече „среща за мира в Украйна“.
Междувременно фон дер Лайен заяви в социалната мрежа X, че след като е приела Зеленски в Брюксел в неделя и е участвала в конференция на „Коалицията на желаещите“, ще пътува до Вашингтон по молба на Зеленски, за да се включи в разговорите в Белия дом.
Елисейският дворец и италианската новинарска агенция ANSA поотделно потвърдиха участието на Макрон и Мелони съответно. Междувременно участието на Рюте беше обявено от алианса.
Изявление от Даунинг стрийт също потвърди, че британският премиер Киър Стармър ще участва в разговорите между САЩ и Украйна.
Готовност за подкрепа
На срещата, която ще се проведе в понеделник, Стармър заедно с други европейски партньори „е готов да подкрепи този следващ етап от по-нататъшните разговори и ще потвърди, че подкрепата му за Украйна ще продължи толкова дълго, колкото е необходимо,“ се казва в изявлението.
В петък Тръмп и Путин проведоха тричасова среща при закрити врата, като руският лидер заяви, че са постигнали „разбирателство“.
След срещата Тръмп заяви, че сега е ред на украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери „да го довършат“.
„Много точки бяха договорени, няма толкова много, знаете, една или две доста значителни точки, но мисля, че могат да бъдат постигнати,“ каза Тръмп по време на интервю за Fox News след историческата си среща с Путин в Аляска.
„Сега наистина е ред на президента Зеленски да го довърши. И бих казал също, че европейските нации трябва да се включат малко, но това зависи от президента Зеленски,“ добави той.