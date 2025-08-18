Група от висши европейски лидери и генералният секретар на НАТО ще пътуват до Вашингтон в понеделник, за да се включат в разговори за Украйна с президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски.

Френският президент Еманюел Макрон, италианският премиер Джорджа Мелони, германският канцлер Фридрих Мерц, финландският президент Александър Стуб, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще присъстват на срещата.

Германското правителство заяви, че пътуването ще служи като „обмен на информация“ след неотдавнашната среща на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска.

„Канцлерът Мерц ще обсъди текущите усилия за мир с държавните и правителствените ръководители и ще подчертае интереса на Германия към бързо постигане на мирно споразумение,“ заяви говорителят на правителството Щефан Корнелиус в изявление.

Той добави, че разговорите ще се фокусират върху гаранции за сигурност, териториални въпроси, подкрепа за отбраната на Украйна и поддържане на санкционния натиск върху Русия.

В Хелзинки финландското президентство потвърди участието на Стуб в това, което нарече „среща за мира в Украйна“.

Междувременно фон дер Лайен заяви в социалната мрежа X, че след като е приела Зеленски в Брюксел в неделя и е участвала в конференция на „Коалицията на желаещите“, ще пътува до Вашингтон по молба на Зеленски, за да се включи в разговорите в Белия дом.

Елисейският дворец и италианската новинарска агенция ANSA поотделно потвърдиха участието на Макрон и Мелони съответно. Междувременно участието на Рюте беше обявено от алианса.