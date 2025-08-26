Иран обеща реципрочни действия, след като Австралия изгони нейния посланик по обвинения, че Техеран стои зад антисемитски палежи в Сидни и Мелбърн.
"Напълно отхвърляме обвинението, което беше отправено," заяви говорителят на външното министерство Есмаил Бакаеи по време на седмична пресконференция във вторник, добавяйки, че "всяко неподходящо и неоснователно действие на дипломатическо ниво ще получи реципрочна реакция".
Австралийският премиер Антъни Албанезе заяви по-рано, че Иран стои зад подпалването на кошерно кафене в квартал Бонди в Сидни през октомври 2024 г., както и зад голям палеж в синагогата “Адас Израел” в Мелбърн през декември същата година.
Няма пострадали при двата инцидента.
Австралия обяви иранския посланик Ахмад Садеги за "персона нон грата" и нареди на него и още трима служители да напуснат страната в рамките на седем дни.
Освен това Австралия привика своя посланик от Иран и преустанови дейността на посолството си в Техеран, което е открито през 1968 г.
Бакаеи заяви, че тези мерки изглежда са "повлияни от вътрешни събития" в Австралия, включително скорошни протести срещу войната на Израел в Газа.
"Изглежда, че това действие е предприето, за да компенсира ограничената критика на австралийската страна срещу ционисткия режим (Израел)," добави той.
По-рано отношенията между Израел и Австралия се влошиха, след като лявоцентристкото правителство на премиера Антъни Албанезе обяви на 11 август признаването на палестинската държава.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху критикува Албанезе, като подчерта, че наследството на австралийския премиер е необратимо опетнено от неговата "слабост" спрямо Хамас.
В интервю за Sky News Australia Нетаняху каза, че репутацията на Албанезе ще бъде "завинаги опетнена" заради решението му да признае палестинска държава.