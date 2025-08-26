Иран обеща реципрочни действия, след като Австралия изгони нейния посланик по обвинения, че Техеран стои зад антисемитски палежи в Сидни и Мелбърн.

"Напълно отхвърляме обвинението, което беше отправено," заяви говорителят на външното министерство Есмаил Бакаеи по време на седмична пресконференция във вторник, добавяйки, че "всяко неподходящо и неоснователно действие на дипломатическо ниво ще получи реципрочна реакция".

Австралийският премиер Антъни Албанезе заяви по-рано, че Иран стои зад подпалването на кошерно кафене в квартал Бонди в Сидни през октомври 2024 г., както и зад голям палеж в синагогата “Адас Израел” в Мелбърн през декември същата година.

Няма пострадали при двата инцидента.

Австралия обяви иранския посланик Ахмад Садеги за "персона нон грата" и нареди на него и още трима служители да напуснат страната в рамките на седем дни.

Освен това Австралия привика своя посланик от Иран и преустанови дейността на посолството си в Техеран, което е открито през 1968 г.

Бакаеи заяви, че тези мерки изглежда са "повлияни от вътрешни събития" в Австралия, включително скорошни протести срещу войната на Израел в Газа.