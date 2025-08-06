Иран екзекутира двама мъже в отделни случаи в сряда, обвинявайки единия в шпионаж за Израел, а другия в членство в ДЕАШ, съобщиха държавните медии.
Според новина на новинарски сайт Mizanonline, предполагаемият шпионин е Рузбех Вади, който е обвинен в предаване на класифицирана информация на израелската разузнавателна служба Мосад.
Властите заявиха, че Вади е предоставил информация за ирански ядрен учен, който е бил убит по време на израелските въздушни удари през юни срещу Иран. Докладът не посочва самоличността на учения или времето и мястото на ареста на Вади.
Според доклада Вади се е срещал с офицери от Мосад пет пъти във Виена, Австрия.
Израел започна 12-дневни въздушни удари през юни, насочени към висши ирански генерали и ядрени учени. Иран отговори с ракетни и дронови атаки.
Израелската офанзива доведе до смъртта на висши военни командири, ядрени учени и стотици други, като удари както военни обекти, така и жилищни райони.
Според местните медии са убити най-малко дузина ядрени учени.
След войната Иран обеща бързи процеси за хора, арестувани по подозрение за сътрудничество с Израел.
Отделно, Иран обеси член на ДЕАШ в сряда, след като беше осъден за заговор за саботаж, съобщи Mizanonline.
Официалните лица обвиниха Мехди Агхазаде, че е член на ДЕАШ, който е участвал във военно обучение в Сирия и Ирак, преди да влезе незаконно в Иран с четиричленен екип, който е бил убит в сблъсък с иранските сили за сигурност, според новинарския сайт.
Властите заявиха, че Върховният съд на Иран е потвърдил присъдите на по-нисшите съдилища и е спазил всички правни процедури преди екзекуцията на двамата мъже, съобщи Mizanonline.