Иран екзекутира двама мъже в отделни случаи в сряда, обвинявайки единия в шпионаж за Израел, а другия в членство в ДЕАШ, съобщиха държавните медии.

Според новина на новинарски сайт Mizanonline, предполагаемият шпионин е Рузбех Вади, който е обвинен в предаване на класифицирана информация на израелската разузнавателна служба Мосад.

Властите заявиха, че Вади е предоставил информация за ирански ядрен учен, който е бил убит по време на израелските въздушни удари през юни срещу Иран. Докладът не посочва самоличността на учения или времето и мястото на ареста на Вади.

Според доклада Вади се е срещал с офицери от Мосад пет пъти във Виена, Австрия.

Израел започна 12-дневни въздушни удари през юни, насочени към висши ирански генерали и ядрени учени. Иран отговори с ракетни и дронови атаки.