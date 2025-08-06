СВЯТ
2 мин. четене
Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел, и друг за връзки с ДЕАШ
Екзекуциите бяха изпълнени на фона на засилено напрежение с Израел и репресии срещу предполагаеми сътрудници, докато Иран обещава бързо правосъдие след смъртоносни израелски въздушни удари.
Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел, и друг за връзки с ДЕАШ
Докладът гласи, че Вади е извършил „широк кръг престъпления срещу вътрешната и външната сигурност на страната“. / AA
преди 19 часа

Иран екзекутира двама мъже в отделни случаи в сряда, обвинявайки единия в шпионаж за Израел, а другия в членство в ДЕАШ, съобщиха държавните медии.

Според новина на новинарски сайт Mizanonline, предполагаемият шпионин е Рузбех Вади, който е обвинен в предаване на класифицирана информация на израелската разузнавателна служба Мосад.

Властите заявиха, че Вади е предоставил информация за ирански ядрен учен, който е бил убит по време на израелските въздушни удари през юни срещу Иран. Докладът не посочва самоличността на учения или времето и мястото на ареста на Вади.

Според доклада Вади се е срещал с офицери от Мосад пет пъти във Виена, Австрия.

Израел започна 12-дневни въздушни удари през юни, насочени към висши ирански генерали и ядрени учени. Иран отговори с ракетни и дронови атаки.

Израелската офанзива доведе до смъртта на висши военни командири, ядрени учени и стотици други, като удари както военни обекти, така и жилищни райони.

Според местните медии са убити най-малко дузина ядрени учени.

След войната Иран обеща бързи процеси за хора, арестувани по подозрение за сътрудничество с Израел.

Отделно, Иран обеси член на ДЕАШ в сряда, след като беше осъден за заговор за саботаж, съобщи Mizanonline.

Официалните лица обвиниха Мехди Агхазаде, че е член на ДЕАШ, който е участвал във военно обучение в Сирия и Ирак, преди да влезе незаконно в Иран с четиричленен екип, който е бил убит в сблъсък с иранските сили за сигурност, според новинарския сайт.

Властите заявиха, че Върховният съд на Иран е потвърдил присъдите на по-нисшите съдилища и е спазил всички правни процедури преди екзекуцията на двамата мъже, съобщи Mizanonline.

