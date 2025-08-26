Директорът на Турската национална разузнавателна организация (MIT) Ибрахим Калън се срещна с Халифа Хафтар на пристанището в Бенгази, ден след като турски военен кораб акостира на същото пристанище.

Военни делегации от Тюркийе и Либия проведоха среща като част от посещението на кораба “Къналъада” на пристанището в Бенгази, съобщи в понеделник Министерството на националната отбрана на Тюркийе.

Делегация на Министерството на националната отбрана на Тюркийе, водена от генерал-майор Илкай Алтъндаг, посети Хафтар, заместник-командир на Либийската национална армия, съобщиха от министерството в турската социална платформа NSosyal.

Разговорите се фокусираха върху потенциални съвместни усилия под мотото „Една Либия, една армия“.

Гювен Бегеч, турският посланик в Либия, и Серкан Къраманлъоглу, генерален консул на Тюркийе в Бенгази, също присъстваха на срещата.