Шефът на турското разузнаване Калън се срещна с Хафтар в Бенгази, Либия
Мисията на ООН в Либия ръководи усилията за обединяване на военните чрез „5+5“ Съвместна военна комисия, която включва петима офицери от западната част и петима от силите на Хафтар в източната част.
Директорът на турското национално разузнаване (МИТ) Ибрахим Калън се срещна с либийския Саддам Хафтар. / AA
26 август 2025

Директорът на Турската национална разузнавателна организация (MIT) Ибрахим Калън се срещна с Халифа Хафтар на пристанището в Бенгази, ден след като турски военен кораб акостира на същото пристанище.

Военни делегации от Тюркийе и Либия проведоха среща като част от посещението на кораба “Къналъада” на пристанището в Бенгази, съобщи в понеделник Министерството на националната отбрана на Тюркийе.

Делегация на Министерството на националната отбрана на Тюркийе, водена от генерал-майор Илкай Алтъндаг, посети Хафтар, заместник-командир на Либийската национална армия, съобщиха от министерството в турската социална платформа NSosyal.

Разговорите се фокусираха върху потенциални съвместни усилия под мотото „Една Либия, една армия“.

Гювен Бегеч, турският посланик в Либия, и Серкан Къраманлъоглу, генерален консул на Тюркийе в Бенгази, също присъстваха на срещата.

Хафтар също така посети кораба TCG Kınalıada.

От години мисията на ООН в Либия ръководи усилия за обединяване на армията чрез „5+5“ Съвместна военна комисия, която включва петима офицери от западната част и петима от силите на Хафтар в източната част.

ООН също така посредничи в отделни преговори, насочени към провеждане на избори, които да прекратят политическата безизходица между двете съперничещи администрации: едната, назначена от Камарата на представителите в началото на 2022 г. и базирана в Бенгази, ръководена от Осама Хамад, която контролира изтока и голяма част от юга, и правителството на Дбейба в Триполи, което контролира запада.

Либийците се надяват, че дълго отлаганите избори ще сложат край на годините на политическо разделение и конфликти, затваряйки главата на преходния период, започнал с падането на Муамар Кадафи през 2011 г.

