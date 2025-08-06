Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс е неговият „най-вероятен“ наследник за ръководството на движението „Да направим Америка велика отново“ (MAGA).
„Честно казано, мисля, че най-вероятно, той е вероятният вицепрезидент“, заяви Тръмп във вторник, когато беше попитан дали би подкрепил Ванс като свой наследник на движението, което президентът популяризира по време на президентските си кампании през 2016 и 2024 година.
„Очевидно е твърде рано да се говори за това, но със сигурност той върши страхотна работа и вероятно би бил предпочитан в този момент“, добави той.
Тръмп също спомена други фигури от Републиканската партия, които биха могли да играят роля в бъдещето на движението MAGA, включително неговия държавен секретар Марко Рубио.
„Мисля, че Марко също е някой, който може би би се обединил с Джей Ди по някакъв начин“, каза той.
По-рано във вторник Тръмп заяви, че „вероятно няма“ да се кандидатира за трети мандат.
22-рата поправка на Конституцията на САЩ забранява на всяко лице да бъде избирано за президент повече от два пъти.
Произход на Ванс и Рубио
Ванс, 40-годишен бивш морски пехотинец, играе важна роля в администрацията на Тръмп, като служи като ключов дипломат и основен представител за популяризиране на вътрешната и външната политика на Тръмп.
Роден в Охайо, Ванс също е бил адвокат и рисков капиталист, преди да влезе в политиката.
Рубио, бивш сенатор от Флорида, се утвърди като значима фигура в администрация, която посвети значително време на решаването на сложни външнополитически дилеми.
Той е първият човек след Хенри Кисинджър, който служи едновременно като държавен секретар и съветник по националната сигурност.
Роден в Маями, Флорида, в семейство на кубински мигранти, Рубио беше избран за Сената на САЩ през 2010 година. Той беше утвърден през февруари като 72-рия държавен секретар на САЩ.