Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс е неговият „най-вероятен“ наследник за ръководството на движението „Да направим Америка велика отново“ (MAGA).

„Честно казано, мисля, че най-вероятно, той е вероятният вицепрезидент“, заяви Тръмп във вторник, когато беше попитан дали би подкрепил Ванс като свой наследник на движението, което президентът популяризира по време на президентските си кампании през 2016 и 2024 година.

„Очевидно е твърде рано да се говори за това, но със сигурност той върши страхотна работа и вероятно би бил предпочитан в този момент“, добави той.

Тръмп също спомена други фигури от Републиканската партия, които биха могли да играят роля в бъдещето на движението MAGA, включително неговия държавен секретар Марко Рубио.

„Мисля, че Марко също е някой, който може би би се обединил с Джей Ди по някакъв начин“, каза той.

По-рано във вторник Тръмп заяви, че „вероятно няма“ да се кандидатира за трети мандат.

22-рата поправка на Конституцията на САЩ забранява на всяко лице да бъде избирано за президент повече от два пъти.