Той посочи дискусиите през 1974 г. и по време на посещението на бившия президент Первез Мушараф в началото на 2000-те години.

Наричайки двете южноазиатски нации „семейство“, Дар каза: „Мюсюлманите са призовани да държат сърцата си чисти. Затова призовавам да продължим напред, да забравим миналото и да издигнем търговията и двустранните отношения на ново ниво.“

Хосейн обаче отхвърли коментарите на Дар. „Искаме Пакистан да изрази съжаление и да се извини за геноцида, който се случи тук (по време на войната за независимост през 1971 г.). Пакистан трябва също така да приеме обратно своите граждани, останали тук, и да разреши въпроса с претенциите на Бангладеш за взаимните активи на неделим Пакистан,“ каза той пред журналисти.

Съветникът добави, че отношенията с Исламабад умишлено са били замразени при управлението на Шейх Хасина, но настоящото временно правителство се стреми към „нормални отношения с Пакистан, както и с други приятелски държави“.

Междувременно пакистанският министър на търговията Джам Камал Хан, който е на паралелно четиридневно посещение, заяви, че директните полети между Дака и Карачи се очаква да бъдат възобновени до края на годината, за да се засилят търговията и свързаността.

Отношенията между Дака и Исламабад се затоплиха след въстанието през август 2024 г., което свали правителството на Хасина, широко възприемано като проиндийско. Последният пакистански външен министър, който посети Бангладеш, беше Хина Рабани Кар през 2012 г.