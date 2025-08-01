Президентът на Тюркийе Реджеп Тайип Ердоган призова за спешни глобални действия за прекратяване на израелските нападения върху Газа и за осигуряването на доставката на хуманитарна помощ за обсадения анклав, предупреждавайки, че моралната съвест на света е „на ръба на пропастта“.
По време на съвместна пресконференция с президента на Габон Брис Олиги Нгуема, Ердоган заяви: „Нашият приоритет е да осигурим, че хуманитарната помощ ще достигне до нашите братя и сестри в Газа.“
„Като представители на човечеството, сме длъжни да направим всичко необходимо, за да спрем това потисничество,“ добави той.
Турският президент остро осъди продължаващите атаки на Израел срещу палестински цивилни, особено в контекста на принудителния глад и страданията в Газа.
„Всеки, който има дори капка съвест, милост или човешко достойнство, е на ръба да се пречупи под тежестта на тази жестокост,“ каза той.
„Никой не може да остане безмълвен пред сцена, в която невинни деца умират от глад, а цивилни, събрали се за помощ, са умишлено обстрелвани.“
Глобален натиск върху Израел
Ердоган добави, че Тюркийе ще засили дипломатическите усилия през следващите дни, за да увеличи натиска върху израелското правителство за прекратяване на хуманитарната катастрофа.
„Ще работим за увеличаване на натиска върху израелското правителство през следващите дни, за да предотвратим хуманитарната катастрофа в Газа,“ каза той, подчертавайки, че Тюркийе е в тясна координация със своите международни партньори.
Подновявайки солидарността на Тюркийе с палестинците, той добави: „Ще накараме нашите братя и сестри в Газа да почувстват по-силно, че не са сами. Ще продължим да работим за осигуряване на примирие в региона и за постигане на траен мир.“
Ердоган също приветства признаците на нарастваща подкрепа за палестинската държавност в Европа и заяви, че Тюркийе разглежда такива стъпки като „ценни и обнадеждаващи.“
„Дълбоко ценим хуманитарния призив, който се надига от Европа. Приветстваме всяка стъпка, предприета към признаването на Държавата Палестина,“ каза той.
Неговите изказвания идват в момент, когато Газа преживява една от най-тежките хуманитарни кризи в съвременната история, с над 60,000 палестинци, загинали от 7 октомври 2023 г., и сериозен недостиг на храна, вода и медицински консумативи.
Международните призиви за примирие и отговорност се засилват, като срещу Израел се водят правни процедури както в Международния наказателен съд, така и в Международния съд на правосъдието.