ТЮРКИЙЕ
2 мин. четене
Президентът Ердоган призова човечеството към действие за Газа
Турският президент остро осъжда продължаващите атаки на Израел срещу палестинските цивилни, особено в контекста на принудителния глад и страданията в Газа.
Президентът Ердоган призова човечеството към действие за Газа
Президентът Ердоган заяви, че Тюркийе ще засили дипломатическите си усилия. / AA
1 август 2025

Президентът на Тюркийе Реджеп Тайип Ердоган призова за спешни глобални действия за прекратяване на израелските нападения върху Газа и за осигуряването на доставката на хуманитарна помощ за обсадения анклав, предупреждавайки, че моралната съвест на света е „на ръба на пропастта“.

По време на съвместна пресконференция с президента на Габон Брис Олиги Нгуема, Ердоган заяви: „Нашият приоритет е да осигурим, че хуманитарната помощ ще достигне до нашите братя и сестри в Газа.“

„Като представители на човечеството, сме длъжни да направим всичко необходимо, за да спрем това потисничество,“ добави той.

Турският президент остро осъди продължаващите атаки на Израел срещу палестински цивилни, особено в контекста на принудителния глад и страданията в Газа.

„Всеки, който има дори капка съвест, милост или човешко достойнство, е на ръба да се пречупи под тежестта на тази жестокост,“ каза той.

„Никой не може да остане безмълвен пред сцена, в която невинни деца умират от глад, а цивилни, събрали се за помощ, са умишлено обстрелвани.“

Глобален натиск върху Израел

recommended

Ердоган добави, че Тюркийе ще засили дипломатическите усилия през следващите дни, за да увеличи натиска върху израелското правителство за прекратяване на хуманитарната катастрофа.

„Ще работим за увеличаване на натиска върху израелското правителство през следващите дни, за да предотвратим хуманитарната катастрофа в Газа,“ каза той, подчертавайки, че Тюркийе е в тясна координация със своите международни партньори.

Подновявайки солидарността на Тюркийе с палестинците, той добави: „Ще накараме нашите братя и сестри в Газа да почувстват по-силно, че не са сами. Ще продължим да работим за осигуряване на примирие в региона и за постигане на траен мир.“

Ердоган също приветства признаците на нарастваща подкрепа за палестинската държавност в Европа и заяви, че Тюркийе разглежда такива стъпки като „ценни и обнадеждаващи.“

„Дълбоко ценим хуманитарния призив, който се надига от Европа. Приветстваме всяка стъпка, предприета към признаването на Държавата Палестина,“ каза той.

Неговите изказвания идват в момент, когато Газа преживява една от най-тежките хуманитарни кризи в съвременната история, с над 60,000 палестинци, загинали от 7 октомври 2023 г., и сериозен недостиг на храна, вода и медицински консумативи.

Международните призиви за примирие и отговорност се засилват, като срещу Израел се водят правни процедури както в Международния наказателен съд, така и в Международния съд на правосъдието.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us