Президентът на Тюркийе Реджеп Тайип Ердоган призова за спешни глобални действия за прекратяване на израелските нападения върху Газа и за осигуряването на доставката на хуманитарна помощ за обсадения анклав, предупреждавайки, че моралната съвест на света е „на ръба на пропастта“.

По време на съвместна пресконференция с президента на Габон Брис Олиги Нгуема, Ердоган заяви: „Нашият приоритет е да осигурим, че хуманитарната помощ ще достигне до нашите братя и сестри в Газа.“

„Като представители на човечеството, сме длъжни да направим всичко необходимо, за да спрем това потисничество,“ добави той.

Турският президент остро осъди продължаващите атаки на Израел срещу палестински цивилни, особено в контекста на принудителния глад и страданията в Газа.

„Всеки, който има дори капка съвест, милост или човешко достойнство, е на ръба да се пречупи под тежестта на тази жестокост,“ каза той.

„Никой не може да остане безмълвен пред сцена, в която невинни деца умират от глад, а цивилни, събрали се за помощ, са умишлено обстрелвани.“

Глобален натиск върху Израел