ПОЛИТИКА
Американски пратеник посети пункт за разпределяне на хуманитарна помощ в Газа
Посещението на Уиткоф идва седмица след като американски представители се оттеглиха от преговорите за прекратяване на огъня в Катар, обвинявайки Хамас и обещавайки да търсят други начини за спасяване на израелски заложници.
Палестинци се събират на пункт за разпределение на помощи, създаден от GHF, близо до бежанския лагер Нусейрат в централната част на Газа. / AFP
1 август 2025

Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, Стив Уиткоф, посети южната част на Газа в петък на фона на международното възмущение от глада, недостига на храна и смъртоносния хаос около пунктовете за разпределение на хуманитарна помощ.

Уиткоф и посланикът на САЩ в Израел, Майк Хъкаби, посетиха един от пунктовете за разпределение на хуманитарна помощ на Фондацията за хуманитарна помощ в Газа (GHF) в град Рафах - най-южния град на Газа, според официален източник, участващ във визитата.

Източникът поиска анонимност, тъй като не е упълномощен да прави официални коментари.

Всички четири пункта за раздаване на помощ на фондацията се намират в зони, контролирани от израелската армия. През месеците на тяхната дейност, те са се превърнали в огнища на отчаяние, където гладуващи хора се борят за оскъдната помощ. Стотици са загинали вследствие на огнестрелни рани или при стъпкване.

Израелската армия твърди, че е отправяла само предупредителни изстрели срещу хора, които се приближават до нейните сили, а фондацията GHF посочва, че нейните въоръжени охранители са използвали само лют спрей или са възпроизвеждали предупредителни изстрели, за да предотвратят смъртоносното струпване на хора.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит заяви в четвъртък, че Уиткоф е изпратен да изготви план за увеличаване на доставките на храна и помощ като част от усилията „да се спасят животи и да се сложи край на тази криза“. Тръмп написа в социалните мрежи, че най-бързият начин за прекратяване на кризата е Хамас да се предаде и да освободи заложниците.

На ръба на глада

Международни организации предупреждават, че Газа е на ръба на глада вече от две години.

Интегрираната класификация за хранителна сигурност (Integrated Food Security Phase Classification) — водещият международен орган за анализ на хранителните кризи - заяви, че последните събития, включително пълната блокада на помощта в продължение на 2 и половина месеца, водят до „осъществяване на най-лошият сценарий - глад, който в момента се разгруща в Газа“.

Количеството помощ, достигаща до Газа, остава далеч под необходимото ниво, според хуманитарните организации.

Разпадането на сигурността в палестинската обсадена територия прави почти невъзможно безопасното доставяне на хуманитарна помощ на гладуващите палестинци, а голяма част от наличната ограничена помощ се складира и по-късно се продава на прекомерни цени.

Раздаването на помощ се превръща в кървави сцени

В доклад, публикуван в петък, правозащитната организация Human Rights Watch нарече системата за разпределяне на помощ „дефектна и милитаризирана система, която е превърнала разпределението на помощ в редовни кръвопролития“.

Израелската армия и офисът на премиера не отговориха на искане за коментар относно доклада.

Видеозапис от 30 юли, публикуван в четвъртък от Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси, показа конвой с помощ, преминаващ през граничен пункт, докато огнестрелни изстрели рикошират от земятав близост до събраните тълпи.

„По пътя ни посрещнаха десетки хиляди гладни и отчаяни хора, които директнотовареха всичко от задните части на нашите камиони“, каза Олга Черевко, Офиса на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA).

