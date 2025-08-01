Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, Стив Уиткоф, посети южната част на Газа в петък на фона на международното възмущение от глада, недостига на храна и смъртоносния хаос около пунктовете за разпределение на хуманитарна помощ.

Уиткоф и посланикът на САЩ в Израел, Майк Хъкаби, посетиха един от пунктовете за разпределение на хуманитарна помощ на Фондацията за хуманитарна помощ в Газа (GHF) в град Рафах - най-южния град на Газа, според официален източник, участващ във визитата.

Източникът поиска анонимност, тъй като не е упълномощен да прави официални коментари.

Всички четири пункта за раздаване на помощ на фондацията се намират в зони, контролирани от израелската армия. През месеците на тяхната дейност, те са се превърнали в огнища на отчаяние, където гладуващи хора се борят за оскъдната помощ. Стотици са загинали вследствие на огнестрелни рани или при стъпкване.

Израелската армия твърди, че е отправяла само предупредителни изстрели срещу хора, които се приближават до нейните сили, а фондацията GHF посочва, че нейните въоръжени охранители са използвали само лют спрей или са възпроизвеждали предупредителни изстрели, за да предотвратят смъртоносното струпване на хора.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит заяви в четвъртък, че Уиткоф е изпратен да изготви план за увеличаване на доставките на храна и помощ като част от усилията „да се спасят животи и да се сложи край на тази криза“. Тръмп написа в социалните мрежи, че най-бързият начин за прекратяване на кризата е Хамас да се предаде и да освободи заложниците.

На ръба на глада

Международни организации предупреждават, че Газа е на ръба на глада вече от две години.