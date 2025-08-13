Австралийският премиер Антъни Албанезе заяви в сряда, че хората в Ивицата Газа страдат и умират от глад, което е „напълно неприемливо“.

Албанезе изрази безпокойство относно ситуацията в Газа и заяви, че действията на Израел не са „защитими“.

„Израел обяви през март, че ще наложи ограничения върху потока на хуманитарна помощ, и сега виждаме последиците от това. Изправени сме пред хуманитарна катастрофа, която се разгръща в Газа“, каза той пред ABC.

На въпрос дали умишленото лишаване от храна, наложено от Израел, е военно престъпление, Албанезе отговори: „Определено не е нещо, което е в съответствие с международното право.“

„Изправени сме пред ситуация, при която хората всяка вечер могат да я видят по телевизията, въпреки ограниченията за достъп на медиите в Газа. Хората стават свидетели на това как не само населението страда ужасно, гладува и губи живота си, но също така виждамеи хора, убивани, докато се опитват да се сдобият с храна и вода. А сега, през 2025 година, това е напълно неприемливо“, добави той.

Албанезе заяви във вторник, че действията на Израел в Газа водят до същите резултати – загуба на невинни животи, бедност и насилие, което е „напълно неприемливо“.