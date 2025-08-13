Австралийският премиер Антъни Албанезе заяви в сряда, че хората в Ивицата Газа страдат и умират от глад, което е „напълно неприемливо“.
Албанезе изрази безпокойство относно ситуацията в Газа и заяви, че действията на Израел не са „защитими“.
„Израел обяви през март, че ще наложи ограничения върху потока на хуманитарна помощ, и сега виждаме последиците от това. Изправени сме пред хуманитарна катастрофа, която се разгръща в Газа“, каза той пред ABC.
На въпрос дали умишленото лишаване от храна, наложено от Израел, е военно престъпление, Албанезе отговори: „Определено не е нещо, което е в съответствие с международното право.“
„Изправени сме пред ситуация, при която хората всяка вечер могат да я видят по телевизията, въпреки ограниченията за достъп на медиите в Газа. Хората стават свидетели на това как не само населението страда ужасно, гладува и губи живота си, но също така виждамеи хора, убивани, докато се опитват да се сдобият с храна и вода. А сега, през 2025 година, това е напълно неприемливо“, добави той.
Албанезе заяви във вторник, че действията на Израел в Газа водят до същите резултати – загуба на невинни животи, бедност и насилие, което е „напълно неприемливо“.
Премиерът обяви в понеделник, че Австралия ще признае Палестина на Общото събрание на ООН през септември.
Израел е изправен пред нарастваща критика заради 22-месечната си война в Газа, която е дом на повече от два милиона палестинци.
Хуманитарни организации, както и агенции на ООН, алармират за риск от широко разпространен глад, особено след като Израел наложи пълна блокада на хуманитарната помощ за повече от два месеца.
Световната здравна организация към ООН съобщава, че от януари 2025 г. насам 148 души са починали от недохранване, а Световната продоволствена програма заяви през август, че гладът и недохранването в Газа са достигнали най-високите си нива от началото на войната.
Световната продоволствена програма посочи, че „повече от една трета от населението дни наред не се храни“, а 300 000 деца са пред сериозен риск от недохранване, като ситуацията се влошава поради недостатъчния брой камиони с хуманитарна помощ, които се допускат в Газа.