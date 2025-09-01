Повече от 250 души загинаха, а 500 бяха ранени, когато земетресение с магнитуд 6 бала по скалата на Рихтер разтърси източен Афганистан късно в неделя, съобщи Министерството на информацията на страната пред Anadolu.
Американската геоложка служба (USGS) регистрира земетресението в 19:17 GMT, на 27 километра източно-североизточно от Джалалабад, на дълбочина от 8 километра.
Представител на министерството заяви пред Anadolu, че жертви са докладвани в районите Нур Гал, Савки, Ватпур, Маноги и Чапа Дара в провинция Кунар.
Той добави, че числата за броя на загиналите и ранените не са окончателни, тъй като служителите все още комуникират с местните жители в много отдалечени райони, а екипи за помощ са на път.
Пътищата към Дева Гул в района Савки и Мазар Дара в района Нур Гул са блокирани поради свлачища, което затруднява спасителните екипи да достигнат до засегнатите райони, добави той.
Местните жители описаха земетресението като едно от най-силните, които са удряли страната.
Говорителят на временната администрация на Афганистан, Забихула Муджахид, потвърди, че земетресението е причинило жертви.
"За съжаление, тази вечерното земетресение причини загуба на човешки живот и материални щети в някои от нашите източни провинции," написа той в X.
Муджахид заяви, че местните служители и жители участват в спасителните усилия, като екипи за подкрепа от централните и близките провинции се насочват към района.
"Всички налични ресурси ще бъдат използвани за спасяване на животи," добави той.
Според USGS, поне още две земетресения с магнитуд 5.2 са ударили същия район след основното.