Повече от 250 души загинаха, а 500 бяха ранени, когато земетресение с магнитуд 6 бала по скалата на Рихтер разтърси източен Афганистан късно в неделя, съобщи Министерството на информацията на страната пред Anadolu.

Американската геоложка служба (USGS) регистрира земетресението в 19:17 GMT, на 27 километра източно-североизточно от Джалалабад, на дълбочина от 8 километра.

Представител на министерството заяви пред Anadolu, че жертви са докладвани в районите Нур Гал, Савки, Ватпур, Маноги и Чапа Дара в провинция Кунар.

Той добави, че числата за броя на загиналите и ранените не са окончателни, тъй като служителите все още комуникират с местните жители в много отдалечени райони, а екипи за помощ са на път.

Пътищата към Дева Гул в района Савки и Мазар Дара в района Нур Гул са блокирани поради свлачища, което затруднява спасителните екипи да достигнат до засегнатите райони, добави той.

Местните жители описаха земетресението като едно от най-силните, които са удряли страната.