Руският президент Владимир Путин благодари на Ким Чен Ун в сряда за смелата борба на севернокорейските войници срещу украинските сили.

„По ваша инициатива, както е добре известно, вашите специални части участваха в освобождаването на Курска област“, каза Путин на Ким по време на среща в Китай.

„Вашите войници се бориха смело и героично.“

Севернокорейските войски помогнаха на Русия по-рано тази година да изтласка украинските сили от западния руски регион Курск.

„Искам да отбележа, че никога няма да забравим жертвите, които вашите въоръжени сили и семействата на вашите военнослужещи са понесли“, каза Путин.

„От името на руския народ бих искал да ви благодаря за участието в съвместната борба“, добави той.

„Моля да предадете най-сърдечната благодарност на целия народ на Корейската народнодемократична република.“