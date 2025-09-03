СВЯТ
2 мин. четене
„Вашите войници се сражаваха смело, героично“ срещу Украйна, каза Путин на Ким
Руският президент Владимир Путин благодари на севернокорейските войници за техните жертви и героични усилия в Курск.
Севернокорейски войници помогнаха на Русия да отблъсне украинските сили в западна Русия. / Reuters
3 септември 2025

Руският президент Владимир Путин благодари на Ким Чен Ун в сряда за смелата борба на севернокорейските войници срещу украинските сили.

„По ваша инициатива, както е добре известно, вашите специални части участваха в освобождаването на Курска област“, каза Путин на Ким по време на среща в Китай.

„Вашите войници се бориха смело и героично.“

Севернокорейските войски помогнаха на Русия по-рано тази година да изтласка украинските сили от западния руски регион Курск.

„Искам да отбележа, че никога няма да забравим жертвите, които вашите въоръжени сили и семействата на вашите военнослужещи са понесли“, каза Путин.

„От името на руския народ бих искал да ви благодаря за участието в съвместната борба“, добави той.

„Моля да предадете най-сърдечната благодарност на целия народ на Корейската народнодемократична република.“

Препоръчано

Хиляди войници

По-рано, в средата на август, Путин изпрати писмо до Ким, в което похвали севернокорейските войници за тяхната борба срещу Украйна.

По случай годишнината от освобождението на Корея от японско владичество, Путин припомни как съветските части на Червената армия и севернокорейските сили са се борили заедно, за да сложат край на японската колониална окупация.

Русия и Северна Корея изграждат все по-близки отношения, като двете страни подписаха пакт за взаимна отбрана миналата година, когато Путин посети изолираната държава.

През април Северна Корея потвърди за първи път, че е изпратила контингент от войници на фронтовата линия срещу Украйна, заедно с руските войски.

Южнокорейските и западните разузнавателни агенции съобщиха, че Пхенян е изпратил над 10 000 войници в руския регион Курск през 2024 г., заедно с артилерийски снаряди, ракети и системи за далекобойни ракети.

Около 600 севернокорейски войници загинаха, а хиляди други бяха ранени, докато се сражават за Русия, съобщи Сеул.

СвързаниTRT Global - Putin praises North Korean troops fighting in Ukraine as 'heroic' in message to Kim
