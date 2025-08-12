Четири реактора в атомната електроцентрала Гравлин във Франция бяха спрени в неделя заради нашествие на медузи в охладителните системи, съобщи операторът EDF. Вероятната причина за това е повишаването на температурата на водата в резултат на глобалното затопляне.

Централата, разположена в северната част на Франция, е една от най-големите в страната и се охлажда чрез канал, свързан със Северно море. Шестте ѝ блока произвеждат по 900 мегавата всеки, или общо 5,4 гигавата.

Цялата централа временно е спряла производството, тъй като останалите два блока са изключени за планирана поддръжка, показват данни на EDF от понеделник.

Плажовете около Гравлин, разположени между големите градове Дюнкерк и Кале, през последните години са свидетели на увеличаване на броя на медузите поради затоплянето на водите и навлизането на инвазивни видове.

"Медузите се размножават по-бързо, когато водата е по-топла, а тъй като райони като Северно море стават по-топли, периодът за размножаване се удължава все повече и повече," казва Дерек Райт, консултант по морска биология към Националната служба за океански и атмосферни изследвания на САЩ.

"Медузите също могат да се пренасят с танкерни кораби, като влизат в баластните резервоари на корабите в едно пристанище и често се изпомпват в други води на половината свят," добавя той.