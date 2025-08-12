СВЯТ
Медузи запушиха охладителните системи на ядрена централа във Франция
Плажовете около Гравлинс отбелязват увеличение на медузите през последните години поради затоплянето на водите и навлизането на инвазивни видове.
Инвазивен вид, известен като азиатско лунно медуза, роден в северозападната част на Тихия океан, за първи път е забелязан в Северно море през 2020 г. / АП / AP
преди 17 часа

Четири реактора в атомната електроцентрала Гравлин във Франция бяха спрени в неделя заради нашествие на медузи в охладителните системи, съобщи операторът EDF. Вероятната причина за това е повишаването на температурата на водата в резултат на глобалното затопляне.

Централата, разположена в северната част на Франция, е една от най-големите в страната и се охлажда чрез канал, свързан със Северно море. Шестте ѝ блока произвеждат по 900 мегавата всеки, или общо 5,4 гигавата.

Цялата централа временно е спряла производството, тъй като останалите два блока са изключени за планирана поддръжка, показват данни на EDF от понеделник.

Плажовете около Гравлин, разположени между големите градове Дюнкерк и Кале, през последните години са свидетели на увеличаване на броя на медузите поради затоплянето на водите и навлизането на инвазивни видове.

"Медузите се размножават по-бързо, когато водата е по-топла, а тъй като райони като Северно море стават по-топли, периодът за размножаване се удължава все повече и повече," казва Дерек Райт, консултант по морска биология към Националната служба за океански и атмосферни изследвания на САЩ.

"Медузите също могат да се пренасят с танкерни кораби, като влизат в баластните резервоари на корабите в едно пристанище и често се изпомпват в други води на половината свят," добавя той.

Инвазивен вид, известен като азиатска лунна медуза, родом от северозападната част на Тихия океан, за първи път е забелязан в Северно море през 2020 г.

Този вид, който предпочита спокойни води с високи нива на животински планктон, като пристанища и канали, е предизвиквал подобни проблеми и в пристанища и атомни централи в Китай, Япония и Индия.

"Всички говорят за това, че ядрената енергия е чиста, но не мислим за непредвидените последици от топлинното замърсяване," отбелязва Дерек.

EDF не е отговорила веднага на искане за коментар.

Реакторите 2, 3 и 4 в Гравлин са спрели автоматично малко преди полунощ, когато филтърните барабани на помпените станции са се запушили от "масивно и непредвидимо" нашествие на медузи, а реактор 6 е изключен няколко часа по-късно, се казва в съобщение на EDF.

Събитието не е засегнало безопасността на съоръженията, персонала или околната среда, се посочва още.

Атомната централа се намира и близо до плажове, които са се превърнали в горещи точки за мигранти, опитващи се да преминат във Великобритания. Инвазивните медузи не се считат за заплаха, тъй като нямат отровно ужилване.

