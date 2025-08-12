Испания се бори с големи горски пожари през едно от най-тежките си лета в последните години, като пламъците унищожават десетки хиляди хектари и принуждават евакуации от селски села до обекти на световното наследство на ЮНЕСКО, съобщават местни медии.

Министерството на екологичния преход на Испания заяви в понеделник, че от 1 януари до 3 август са изгорели 39,155 хектара в цялата страна, което е с 9 процента повече от миналогодишната стойност за същия период, но все пак с 37 процента под средното за последните 10 години от 62,235 хектара, според испанския телевизионен канал La Sexta.

От общо 4,735 регистрирани пожара тази година, 3,274 са били малки „conato de incendio“ (по-малко от един хектар), а 14 са били големи горски пожари, надвишаващи 500 хектара – брой, който надхвърля средното за последното десетилетие.

Данните показват, че 39.96 процента от пожарите са се случили в северозападната част на страната, 24.44 процента в Средиземноморието, 35.27 процента във вътрешните райони и 0.34 процента на Канарските острови. Няколко пожара остават активни в Галисия.

В Кастро де Ескуадро пожар, който задейства протоколи за извънредна ситуация от ниво 2 и беше отменен в неделя, унищожи около 300 хектара в община Маседа, град Оренсе. Други инциденти включват контролиран пожар в А Фонсаграда, Луго, засягащ около 150 хектара, стабилизиран пожар в А Естрада, Понтеведра, с около 20 изгорели хектара, и друг в Вилариньо де Консо, Оренсе, със сходни щети.