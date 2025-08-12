Испания се бори с големи горски пожари през едно от най-тежките си лета в последните години, като пламъците унищожават десетки хиляди хектари и принуждават евакуации от селски села до обекти на световното наследство на ЮНЕСКО, съобщават местни медии.
Министерството на екологичния преход на Испания заяви в понеделник, че от 1 януари до 3 август са изгорели 39,155 хектара в цялата страна, което е с 9 процента повече от миналогодишната стойност за същия период, но все пак с 37 процента под средното за последните 10 години от 62,235 хектара, според испанския телевизионен канал La Sexta.
От общо 4,735 регистрирани пожара тази година, 3,274 са били малки „conato de incendio“ (по-малко от един хектар), а 14 са били големи горски пожари, надвишаващи 500 хектара – брой, който надхвърля средното за последното десетилетие.
Данните показват, че 39.96 процента от пожарите са се случили в северозападната част на страната, 24.44 процента в Средиземноморието, 35.27 процента във вътрешните райони и 0.34 процента на Канарските острови. Няколко пожара остават активни в Галисия.
В Кастро де Ескуадро пожар, който задейства протоколи за извънредна ситуация от ниво 2 и беше отменен в неделя, унищожи около 300 хектара в община Маседа, град Оренсе. Други инциденти включват контролиран пожар в А Фонсаграда, Луго, засягащ около 150 хектара, стабилизиран пожар в А Естрада, Понтеведра, с около 20 изгорели хектара, и друг в Вилариньо де Консо, Оренсе, със сходни щети.
По на изток, автономната общност Кастилия и Леон се бори с около 10 активни пожара. Един от най-сериозните е пожарът в Молезуелас де ла Карбайеда, Самора, който е изгорил над 3,500 хектара и е довел до евакуацията на няколко села. В провинция Леон пожарът в Йерес е довел до евакуация или изолация на около 800 души и застрашава Лас Медулас, обект на световното наследство на ЮНЕСКО, известен със своите римски златни мини.
В Навара интензивен пожар засегна градовете Каркастийо и Мурийо де Фруто, въпреки че властите заявиха, че през нощта вече няма риск за жителите. Други части на страната също са засегнати.
В Тарифа, Кадис, пламъците принудиха евакуацията на около 1,500 души и премахването на около 5,000 превозни средства от местни къмпинги, преди пожарът да бъде стабилизиран. По атлантическото крайбрежие на Галисия, в Понтесесо и Камариняс, провинция А Коруня, пожарите са унищожили поне 110 хектара.
В западния регион Естремадура пожарникарите в Лас Урдес, Касерес, са стабилизирали пожар, който е изгорил повече от 3,000 хектара през последните пет дни, принуждавайки около 200 жители да се евакуират. Според Cadena SER около 26,000 хектара са изгорели в Испания само през юли.
Метеоролозите приписват увеличението на горските пожари това лято на рекордно високи температури, надвишаващи 40 °C в няколко провинции, в комбинация с ниска влажност и силни ветрове. Властите предупреждават, че предупрежденията за висок до екстремен риск от пожари остават в сила в много райони и дори пожари, които изглеждат под контрол, могат да се възобновят при влошаване на метеорологичните условия.