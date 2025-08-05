Върховният съд на Бразилия издаде заповед за домашен арест на бившия президент Жаир Болсонаро, който е изправен пред съдебен процес по обвинения за заговор за преврат. Това решение може да изостри напрежението с администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Съдия Александре де Мораес заяви в решението си в понеделник, че десният политик не е спазил съдебните ограничения, наложени му миналия месец. Мораес също така забрани на Болсонаро да приема посетители, с изключение на адвокати и лица, упълномощени от съда, както и да използва мобилен телефон, било то директно или чрез трети лица.

Ограниченията срещу Болсонаро бяха наложени заради обвинения, че той е търсил намесата на Тръмп, който наскоро обвърза нови високи мита върху бразилски стоки с това, което нарече „лов на вещици“ срещу Болсонаро. Бившият бразилски лидер е обвинен, че е заговорничил с десетки свои съюзници, за да оспори загубата си на изборите през 2022 г.

Миналия месец му беше наредено да носи електронна гривна за проследяване, което той определи като „върховно унижение“. Представител на пресата на Болсонаро потвърди заповедта за домашен арест и ограниченията за използване на мобилен телефон.