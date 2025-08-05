ПОЛИТИКА
Върховният съд на Бразилия нареди домашен арест за бившия президент Болсонаро
Съдия Александре де Мораес заяви, че Болсонаро не е спазил съдебните ограничителни заповеди, наложени му миналия месец.
Прессъобщението на Болсонаро потвърди заповедта за домашен арест и ограниченията за използване на мобилен телефон. / Reuters Archive
5 август 2025

Върховният съд на Бразилия издаде заповед за домашен арест на бившия президент Жаир Болсонаро, който е изправен пред съдебен процес по обвинения за заговор за преврат. Това решение може да изостри напрежението с администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Съдия Александре де Мораес заяви в решението си в понеделник, че десният политик не е спазил съдебните ограничения, наложени му миналия месец. Мораес също така забрани на Болсонаро да приема посетители, с изключение на адвокати и лица, упълномощени от съда, както и да използва мобилен телефон, било то директно или чрез трети лица.

Ограниченията срещу Болсонаро бяха наложени заради обвинения, че той е търсил намесата на Тръмп, който наскоро обвърза нови високи мита върху бразилски стоки с това, което нарече „лов на вещици“ срещу Болсонаро. Бившият бразилски лидер е обвинен, че е заговорничил с десетки свои съюзници, за да оспори загубата си на изборите през 2022 г.

Миналия месец му беше наредено да носи електронна гривна за проследяване, което той определи като „върховно унижение“. Представител на пресата на Болсонаро потвърди заповедта за домашен арест и ограниченията за използване на мобилен телефон.

САЩ осъждат заповедта

Съединените щати осъдиха решението на Върховния съд на Бразилия. „Съединените щати осъждат заповедта на Мораес за налагане на домашен арест на Болсонаро и ще държат отговорни всички, които подпомагат и насърчават санкционирано поведение“, заяви Бюрото за въпросите на Западното полукълбо в публикация в X.

„Съдия Мораес, който сега е санкциониран от САЩ за нарушения на човешките права, продължава да използва бразилските институции, за да заглушава опозицията и да заплашва демокрацията“, добавя изявлението. „Налагането на още повече ограничения върху способността на Жаир Болсонаро да се защитава публично не е обществена услуга. Нека Болсонаро говори!“

