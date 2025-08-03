ПОЛИТИКА
Сирия арестува 'военен престъпник' за престъпления срещу цивилни по време на революцията
Сирийското вътрешно министерство заявява, че Набил Дриуси е участвал в множество военни престъпления по време на революцията.
Дриуси „беше замесен в тежки нарушения срещу цивилни, включително оскверняване на телата / AA
3 август 2025

Сирийското Министерство на вътрешните работи обяви, че силите за сигурност са арестували Набил Дриуси за „военни престъпления“ по време на въстанието срещу режима на Башар Асад.

„Отделът за вътрешна сигурност в северната част на провинция Латакия арестува престъпника Набил Дриуси за участието му в множество военни престъпления по време на сирийската революция и за участието му в кампаниите на вече несъществуващия режим срещу бунтовническите райони“, се казва в изявление.

Дриуси „е замесен в тежки нарушения срещу цивилни, включително осакатяване на телата на мъченици“, се посочва още. „Той е предаден на компетентните съдебни органи, за да бъдат предприети необходимите правни действия срещу него.“

Асад, който управлява Сирия почти 25 години, избяга в Русия през декември, с което приключи режимът на партията Баас, която беше на власт от 1963 г.

Нова администрация, водена от президента Ахмад ал Шараа, беше сформирана през януари.

