Сирийското Министерство на вътрешните работи обяви, че силите за сигурност са арестували Набил Дриуси за „военни престъпления“ по време на въстанието срещу режима на Башар Асад.

„Отделът за вътрешна сигурност в северната част на провинция Латакия арестува престъпника Набил Дриуси за участието му в множество военни престъпления по време на сирийската революция и за участието му в кампаниите на вече несъществуващия режим срещу бунтовническите райони“, се казва в изявление.

Дриуси „е замесен в тежки нарушения срещу цивилни, включително осакатяване на телата на мъченици“, се посочва още. „Той е предаден на компетентните съдебни органи, за да бъдат предприети необходимите правни действия срещу него.“