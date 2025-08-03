Сирийското Министерство на вътрешните работи обяви, че силите за сигурност са арестували Набил Дриуси за „военни престъпления“ по време на въстанието срещу режима на Башар Асад.
„Отделът за вътрешна сигурност в северната част на провинция Латакия арестува престъпника Набил Дриуси за участието му в множество военни престъпления по време на сирийската революция и за участието му в кампаниите на вече несъществуващия режим срещу бунтовническите райони“, се казва в изявление.
Дриуси „е замесен в тежки нарушения срещу цивилни, включително осакатяване на телата на мъченици“, се посочва още. „Той е предаден на компетентните съдебни органи, за да бъдат предприети необходимите правни действия срещу него.“
Асад, който управлява Сирия почти 25 години, избяга в Русия през декември, с което приключи режимът на партията Баас, която беше на власт от 1963 г.
Нова администрация, водена от президента Ахмад ал Шараа, беше сформирана през януари.