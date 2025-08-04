Кметът на Атина Харис Дукас отправи остра реакция към израелския посланик в неделя, заявявайки, че Гърция не се нуждае от „уроци по демокрация от тези, които убиват цивилни“, след критики от страна на израелския дипломат относно предполагаеми антисемитски графити в гръцката столица.

Говорейки след като израелският посланик Ноам Кац обвини градските власти, че не са предприели действия срещу графити, които карат израелските посетители да се чувстват „некомфортно“, Дукас защити работата на своята администрация и обърна внимание на зверствата на Израел в Газа.

„Общинската власт на града се противопоставя на насилието и расизма. Но не приемаме уроци по демокрация от тези, които убиват цивилни и деца на опашки за храна – тези, които са отговорни за смъртта на десетки всеки ден в Газа от бомбардировки, глад и жажда“, заяви той.

Дукас също така критикува това, което определи като избирателно възмущение от страна на израелския посланик. „Ужасяващо е, че посланик Кац избира да се фокусира единствено върху графити – много от които се премахват – докато си затваря очите за безпрецедентния геноцид, който се извършва в Газа“, каза той.

Кац в репортаж за гръцкия ежедневник Kathimerini, подчерта въздействието на антисемитските графити върху израелските посетители и обвини градските власти, че не правят достатъчно, за да ги премахнат.