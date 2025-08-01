Висш палестински представител осъди санкциите на САЩ срещу служители на Палестинската автономия (ПА), наричайки ги „явна подкрепа за израелската окупация“ и продължаващата война срещу Газа.

Васел Абу Юсеф, член на Изпълнителния комитет на Организацията за освобождение на Палестина (ООП), заяви, че санкциите идват „като част от партньорството на САЩ с Израел в геноцидната война срещу Газа.“

Той обвини Вашингтон в „подкрепа на престъпленията на Израел и неговите заселници,“ като подчерта, че санкциите са насочени към „подкрепа на окупацията и нейната война за унищожение, както и към заличаване на палестинската кауза след конференцията в Ню Йорк и вълната от държави, които обявиха планове за признаване на Палестина, която се издигна на върха на международния дневен ред.“

Абу Юсеф добави, че мерките също целят „да подкопаят палестинското представителство,“ като подчерта, че „решението не е нищо друго освен допълнителна подкрепа за окупацията.“

По-рано в четвъртък Държавният департамент на САЩ обяви визови забрани за служители на ПА и ООП, позовавайки се на Закона за спазване на ангажиментите на ООП от 1989 г. и Закона за мирните ангажименти в Близкия изток от 2002 г.