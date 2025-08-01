СВЯТ
Палестина осъди санкциите на САЩ, окачествявайки ги като подкрепа за израелската окупация
Висш служител заявява, че санкциите на САЩ целят да заличат палестинската кауза след вълна от обещания за признаване.
Палестина остро критикува американските санкции като „явна подкрепа“ за израелската окупация / Reuters
1 август 2025

Висш палестински представител осъди санкциите на САЩ срещу служители на Палестинската автономия (ПА), наричайки ги „явна подкрепа за израелската окупация“ и продължаващата война срещу Газа.

Васел Абу Юсеф, член на Изпълнителния комитет на Организацията за освобождение на Палестина (ООП), заяви, че санкциите идват „като част от партньорството на САЩ с Израел в геноцидната война срещу Газа.“

Той обвини Вашингтон в „подкрепа на престъпленията на Израел и неговите заселници,“ като подчерта, че санкциите са насочени към „подкрепа на окупацията и нейната война за унищожение, както и към заличаване на палестинската кауза след конференцията в Ню Йорк и вълната от държави, които обявиха планове за признаване на Палестина, която се издигна на върха на международния дневен ред.“

Абу Юсеф добави, че мерките също целят „да подкопаят палестинското представителство,“ като подчерта, че „решението не е нищо друго освен допълнителна подкрепа за окупацията.“

По-рано в четвъртък Държавният департамент на САЩ обяви визови забрани за служители на ПА и ООП, позовавайки се на Закона за спазване на ангажиментите на ООП от 1989 г. и Закона за мирните ангажименти в Близкия изток от 2002 г.

САЩ заявиха, че палестинското ръководство „не е изпълнило предишни ангажименти,“ като посочиха действията в Международния наказателен съд и Международния съд, както и плащанията към затворници.

Санкциите бяха оправдани от САЩ като необходими за „защита на националната сигурност“ и за държане на ПА и ООП отговорни за „подкопаването на перспективите за мир.“

Санкциите бяха наложени в момент, когато Израел провежда жестока офанзива срещу Газа от 7 октомври 2023 г., при която са убити над 60 200 палестинци. Непрестанните бомбардировки опустошиха анклава и доведоха до недостиг на храна.

В понеделник израелските правозащитни организации B’Tselem и „Лекари за човешки права – Израел“ обвиниха Израел в извършване на геноцид в Газа, като посочиха систематичното унищожаване на палестинското общество и умишленото разрушаване на здравната система в територията.

