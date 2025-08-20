ПОЛИТИКА
„Нямаме нужда от уроци“: Франция осъди Нетаняху за обвиненията към Макрон в антисемитизъм
Париж остро разкритикува израелския премиер заради твърдения, свързани с плана на Франция да признае палестинската държава в ООН следващия месец.
През юли Макрон потвърди, че Франция официално ще признае Палестина на Общото събрание на ООН. / Reuters
20 август 2025

Франция отговори на израелския премиер Бенямин Нетаняху, след като той обвини френския президент Еманюел Макрон, че той подхранва антисемитизма, обявявайки, че Франция ще признае палестинската държава на заседание на ООН през септември.

В изявление от сряда, френското президентство определи обвиненията на Нетаняху като „подли“ и „грешни“, добавяйки: „Време е не за хаос и манипулации, а за сериозност и отговорност.“

Обвиненията на Нетаняху бяха изложени в писмо до Макрон, в което той твърди, че след френското изявление е отбелязан „внезапен ръст“ на антисемитизма във Франция.

В писмото си Нетаняху заявява: „Вашият призив за палестинска държава налива масло в този антисемитски огън. Това не е дипломация, а умиротворяване. Това възнаграждава терора на Хамас, окуражава отказа на Хамас да освободи заложниците, насърчава онези, които заплашват евреите във Франция, и подхранва омразата към евреи, която дебне по улиците ви“.

Макрон потвърди през юли, че Франция официално ще признае Палестина на Общото събрание на ООН.

Така Франция ще се присъедини към поне 145 държави-членки на ООН, които вече са признали или планират да признаят палестинската държава.

Напрежението между Израел и Франция се засилва

Френският министър по европейските въпроси Бенжамен Адад заяви пред BFM TV, че Макрон и неговото правителство винаги са били „изключително ангажирани в борбата срещу антисемитизма.“

Той подчерта: „Казвам ви - това не е въпрос, който трябва да се използва за политически цели... Франция няма нужда от уроци в борбата срещу антисемитизма.“

Френското президентство добави, че „насилието срещу еврейската общност е недопустимо“ и подчерта, че Макрон е инструктирал всички правителства от 2017 г. насам да действат твърдо срещу антисемитските действия.

Дипломатическият конфликт между Франция и Израел съвпада с ескалацията в отношенията между Израел и Австралия, която също се готви да признае Палестина следващия месец.

По-рано в сряда Нетаняху нарече австралийския премиер Антъни Албанезе „слаб политик, който предаде Израел и изостави евреите в Австралия.“

Отмяната на визата на крайно десния израелски политик Симха Ротман от Австралия предизвика израелския външен министър Гидеон Саар да отмени визите на австралийските представители в Палестинската администрация.

Канбера осъди този ход като „неоправдана реакция.“

