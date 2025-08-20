Франция отговори на израелския премиер Бенямин Нетаняху, след като той обвини френския президент Еманюел Макрон, че той подхранва антисемитизма, обявявайки, че Франция ще признае палестинската държава на заседание на ООН през септември.

В изявление от сряда, френското президентство определи обвиненията на Нетаняху като „подли“ и „грешни“, добавяйки: „Време е не за хаос и манипулации, а за сериозност и отговорност.“

Обвиненията на Нетаняху бяха изложени в писмо до Макрон, в което той твърди, че след френското изявление е отбелязан „внезапен ръст“ на антисемитизма във Франция.

В писмото си Нетаняху заявява: „Вашият призив за палестинска държава налива масло в този антисемитски огън. Това не е дипломация, а умиротворяване. Това възнаграждава терора на Хамас, окуражава отказа на Хамас да освободи заложниците, насърчава онези, които заплашват евреите във Франция, и подхранва омразата към евреи, която дебне по улиците ви“.

Макрон потвърди през юли, че Франция официално ще признае Палестина на Общото събрание на ООН.

Така Франция ще се присъедини към поне 145 държави-членки на ООН, които вече са признали или планират да признаят палестинската държава.

Напрежението между Израел и Франция се засилва