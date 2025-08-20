Руски официални лица направиха отстъпки „почти веднага“ по време на миналата седмица на срещата на високо равнище между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска, заяви американският пратеник Стив Уиткоф във вторник.

„Имаше отстъпки, направени почти веднага от страна на руснаците по време на първата среща в Аляска, а част от процеса за постигане на тези отстъпки беше да разберем дали руснаците са готови да бъдат по-отстъпчиви,“ каза Уиткоф в интервю за FOX News, без да уточнява подробности за отстъпките.

Уиткоф отбеляза, че дискусиите в Анкъридж са били съсредоточени върху постигането на дългосрочно мирно споразумение, а не върху временно примирие.

„Останахме там доста време, защото всъщност постигнахме напредък по това как бихме могли да стигнем до мирно споразумение. Споразумение за примирие е много, много лесно да бъде нарушено, защото му липсват всички необходими елементи,“ каза той.