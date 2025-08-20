ПОЛИТИКА
Русия е направила някои отстъпки на преговорите в Аляска
Мирните усилия достигнаха напреднал етап след срещата между Тръмп и Путин и последваща среща между Тръмп, Зеленски и европейски лидери във Вашингтон.
Путин и Тръмп се срещнаха в Аляска на 15 август. / DPA
20 август 2025

Руски официални лица направиха отстъпки „почти веднага“ по време на миналата седмица на срещата на високо равнище между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска, заяви американският пратеник Стив Уиткоф във вторник.

„Имаше отстъпки, направени почти веднага от страна на руснаците по време на първата среща в Аляска, а част от процеса за постигане на тези отстъпки беше да разберем дали руснаците са готови да бъдат по-отстъпчиви,“ каза Уиткоф в интервю за FOX News, без да уточнява подробности за отстъпките.

Уиткоф отбеляза, че дискусиите в Анкъридж са били съсредоточени върху постигането на дългосрочно мирно споразумение, а не върху временно примирие.

„Останахме там доста време, защото всъщност постигнахме напредък по това как бихме могли да стигнем до мирно споразумение. Споразумение за примирие е много, много лесно да бъде нарушено, защото му липсват всички необходими елементи,“ каза той.

„Президентът започна да усеща по време на тази среща в Аляска, че имаме много от предварителните условия, съгласувани за мирно споразумение, така че защо да не се стремим към цялостно мирно споразумение?“ добави той.

Ключови спорни точки, според съобщенията, включват потенциални размени на територии и гаранции за сигурност за Украйна, като Киев и европейските лидери настояват, че всякакъв път към мирно споразумение трябва да започне с примирие, докато САЩ и Русия подкрепят пълно мирно споразумение.

