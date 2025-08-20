Австралия отвърна на израелския премиер Бенямин Нетаняху, след като той нарече австралийския премиер Антъни Албанезе „слаб политик, който предаде Израел“, при последната ескалация на напрежението между двете страни.
Австралийският министър по вътрешните работи Тони Бърк заяви, че изказването на Нетаняху показва, че той е „разочарован лидер, който излива гнева си“.
„Силата не се измерва с това колко хора може да взривиш или колко деца може да оставиш гладни,“ каза Бърк пред ABC.
„Това, което виждаме от някои техни действия, е продължаваща изолация на Израел от света, а това също не е в техен интерес.“
Коментарът на Нетаняху дойде след като Канбера обяви миналата седмица, че ще признае Палестинската държавност, присъединявайки се към Франция, Канада и Обединеното кралство.
Нетаняху реагира яростно и обвини Албанезе в „изоставяне на еврейската общност в Австралия“.
Това изказване на израелския премиер допълнително обтегна отношенията между двете страни.
Отмяна на визи
В понеделник Австралия отмени визата на крайнодесния израелски депутат Симха Ротман, заради забележки, които австралийското правителство счете за противоречиви и подстрекателски.
Израел отговори във вторник, като отмени визите на австралийски дипломати за Палестинската администрация.
„Историята ще запомни Албанезе такъв, какъвто е: слаб политик, който предаде Израел и изостави австралийските евреи", написа Нетаняху вчера в социалната мрежа "Екс".
Австралия от отдавна се приема за близък приятел на Израел, като Мелбърн някога е бил дом на най-многобройната еврейска общност, на оцелели от Холокоста, на глава от населението извън Израел.
Но геноцидът в Газа промени отношенията.
Премиерът на Нова Зеландия Кристофър Лъксън миналата седмица заяви, че Нетаняху е „изгубил контрол", тъй като Израел се намира все по-изолиран в международен план.
Нова Зеландия заяви също, че обмисля дали да признае палестинската държава.
Отношенията между Австралия и Израел вече бяха обтегнати от вълната от антисемитски атаки в края на миналата година.