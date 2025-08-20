Австралия отвърна на израелския премиер Бенямин Нетаняху, след като той нарече австралийския премиер Антъни Албанезе „слаб политик, който предаде Израел“, при последната ескалация на напрежението между двете страни.

Австралийският министър по вътрешните работи Тони Бърк заяви, че изказването на Нетаняху показва, че той е „разочарован лидер, който излива гнева си“.

„Силата не се измерва с това колко хора може да взривиш или колко деца може да оставиш гладни,“ каза Бърк пред ABC.

„Това, което виждаме от някои техни действия, е продължаваща изолация на Израел от света, а това също не е в техен интерес.“

Коментарът на Нетаняху дойде след като Канбера обяви миналата седмица, че ще признае Палестинската държавност, присъединявайки се към Франция, Канада и Обединеното кралство.

Нетаняху реагира яростно и обвини Албанезе в „изоставяне на еврейската общност в Австралия“.

Това изказване на израелския премиер допълнително обтегна отношенията между двете страни.

Отмяна на визи