Земетресение с магнитуд 7,5 удари южната част на Чили в района на протока Дрейк в четвъртък, съобщи Геоложкият институт на САЩ (USGS).

Според данните трусът е бил на дълбочина около 10,8 километра (6.71 мили).

Трусовете са усетени в няколко града както в Чили, така и в съседна Аржентина.

Към момента няма постъпили съобщения за щети.