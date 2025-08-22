Земетресение с магнитуд 7,5 удари южната част на Чили в района на протока Дрейк в четвъртък, съобщи Геоложкият институт на САЩ (USGS).
Според данните трусът е бил на дълбочина около 10,8 километра (6.71 мили).
Трусовете са усетени в няколко града както в Чили, така и в съседна Аржентина.
Към момента няма постъпили съобщения за щети.
След земетресението Хидрографската и океанографската служба на чилийските военноморски сили (SHOA) издаде предупреждение за цунами и разпореди евакуация на крайбрежните райони.
Въпреки, че първоначално земетресението породи риск от опасни вълни, Центърът за предупреждение за цунами в Тихия океан по-късно потвърди, че заплахата е отминала, според изявление, изпратено по имейл до Bloomberg.
Очаква се евентуалните крайбрежни вълни да не надвишават 0,3 метра (1 фут), добавиха те.