Мощно земетресение с магнитуд 7,5 разтърси южната част на Чили, рискът от цунами е нисък
Центърът за предупреждение за цунами в Тихия океан потвърди, че рискът от опасни вълни е преминал.
Мъж върви по морския бряг след обявената евакуация на района като предпазна мярка заради опасност от цунами във Валпараисо, Чили, 30 юли 2025 г. / AP
преди 16 часа

Земетресение с магнитуд 7,5 удари южната част на Чили в района на протока Дрейк в четвъртък, съобщи Геоложкият институт на САЩ (USGS).

Според данните трусът е бил на дълбочина около 10,8 километра (6.71 мили).

Трусовете са усетени в няколко града както в Чили, така и в съседна Аржентина.

Към момента няма постъпили съобщения за щети.

След земетресението Хидрографската и океанографската служба на чилийските военноморски сили (SHOA) издаде предупреждение за цунами и разпореди евакуация на крайбрежните райони.

Въпреки, че първоначално земетресението породи риск от опасни вълни, Центърът за предупреждение за цунами в Тихия океан по-късно потвърди, че заплахата е отминала, според изявление, изпратено по имейл до Bloomberg.

Очаква се евентуалните крайбрежни вълни да не надвишават 0,3 метра (1 фут), добавиха те.

