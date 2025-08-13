Израелски сили са навлезли в две селища в северната част на Кунейтра в югозападна Сирия, което представлява поредното нарушение на суверенитета на страната.

Сирийската държавна телевизия Alikhbaria Syria TV съобщи в публикация в X, че „патрул на израелските окупационни сили е влязъл в селището Турнейдже, северно от Кунейтра“.

Телевизията добави, че патрулът „е спрял на централния площад на селището, преди да продължи към селището Хадер в северната част на провинция Кунейтра“, без да предоставя допълнителни подробности.