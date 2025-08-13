Израелски сили са навлезли в две селища в северната част на Кунейтра в югозападна Сирия, което представлява поредното нарушение на суверенитета на страната.
Сирийската държавна телевизия Alikhbaria Syria TV съобщи в публикация в X, че „патрул на израелските окупационни сили е влязъл в селището Турнейдже, северно от Кунейтра“.
Телевизията добави, че патрулът „е спрял на централния площад на селището, преди да продължи към селището Хадер в северната част на провинция Кунейтра“, без да предоставя допълнителни подробности.
Каналът също така съобщи, че друг израелски военен конвой се е придвижил от Тел ал-Ахмар ал-Гарби към покрайнините на селището Ал-Асбах в южната част на провинция Кунейтра, предизвиквайки напрежение сред местните жители.
След падането на режима на Башар ал Асад в края на 2024 г., Израел разшири окупацията си на сирийските Голански възвишения, като завзе демилитаризираната буферна зона – ход, който нарушава споразумението за разединяване от 1974 г. със Сирия.
Израел също така е извършил стотици въздушни удари, насочени към военни обекти и съоръжения в Сирия, включително изтребители, ракетни системи и инсталации за противовъздушна отбрана, според доклади.