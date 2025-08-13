Северна Корея осъди плана на Израел за анексиране и пълно окупиране на обсадената Газа, съобщиха държавните медии.

„Решението на израелския кабинет за пълно окупиране на Ивицата Газа в Палестина е ясен акт на нарушение на международното право“, заяви говорител на Министерството на външните работи пред Корейската централна новинарска агенция (KCNA) във вторник.

Коментарите на Пхенян дойдоха след като военният кабинет на Израел в петък одобри поетапния план на премиера Бенямин Нетаняху за пълно реокупиране на Газа.

Говорителят заяви, че този ход „ясно показва гангстерските намерения на Израел да завземе международно признатата територия на Палестина“, подчертавайки, че Газа е неразделна част от палестинската земя.

Северна Корея „остро осъжда и отхвърля престъпния акт на Израел за завземане на територия, който изостря хуманитарната криза в Ивицата Газа и грубо нарушава мира и стабилността в региона на Близкия изток“, заяви официалният представител.

„Настоятелно призоваваме Израел незабавно да прекрати незаконната въоръжена атака срещу палестинците и напълно да се изтегли от Ивицата Газа“, добави говорителят.

Геноцидът на Израел в Газа