Северна Корея осъжда израелския план за пълна окупация на Газа
Пхенян заявява, че решението на израелския кабинет нарушава международното право и разкрива "гангстерски" намерения за завземане на палестинска територия.
преди 11 часа

Северна Корея осъди плана на Израел за анексиране и пълно окупиране на обсадената Газа, съобщиха държавните медии.

„Решението на израелския кабинет за пълно окупиране на Ивицата Газа в Палестина е ясен акт на нарушение на международното право“, заяви говорител на Министерството на външните работи пред Корейската централна новинарска агенция (KCNA) във вторник.

Коментарите на Пхенян дойдоха след като военният кабинет на Израел в петък одобри поетапния план на премиера Бенямин Нетаняху за пълно реокупиране на Газа.

Говорителят заяви, че този ход „ясно показва гангстерските намерения на Израел да завземе международно признатата територия на Палестина“, подчертавайки, че Газа е неразделна част от палестинската земя.

Северна Корея „остро осъжда и отхвърля престъпния акт на Израел за завземане на територия, който изостря хуманитарната криза в Ивицата Газа и грубо нарушава мира и стабилността в региона на Близкия изток“, заяви официалният представител.

„Настоятелно призоваваме Израел незабавно да прекрати незаконната въоръжена атака срещу палестинците и напълно да се изтегли от Ивицата Газа“, добави говорителят.

Геноцидът на Израел в Газа

Израел е убил над 61 500 палестинци, предимно жени и деца, в клането в обсадената Газа.

Около 11 000 палестинци се смята, че са погребани под развалините на разрушени домове, според официалната палестинска новинарска агенция WAFA.

Експерти обаче твърдят, че действителният брой на жертвите значително надвишава докладваното от властите в Газа, като оценките достигат около 200 000.

По време на геноцида Израел е превърнал по-голямата част от блокирания анклав в руини и практически е изселил цялото му население.

През ноември миналата година Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия му министър на отбраната Йоав Галант за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Газа.

Израел също е изправен пред дело за геноцид в Международния съд за войната си срещу палестинците в обсадения анклав.

