Поп иконата Мадона отправи директен апел към папа Лъв XIV да посети обсадената Газа, призовавайки го да „донесе светлината си на децата, преди да е станало твърде късно“, докато Израел продължава атаките.

„Свети Отче, моля Ви, отидете в Газа и донесете светлината си на децата, преди да е станало твърде късно. Като майка, не мога да гледам тяхното страдание. Децата на света принадлежат на всички нас“, написа тя в платформата X в понеделник.

„Вие сте единственият от нас, чиито достъп няма да бъде възпрепятстван. Нуждаем се от пълно отваряне на хуманитарните врати, за да спасим тези невинни деца. Няма повече време. Моля, кажете, че ще отидете. С любов, Мадона.“.

„Политиката не може да доведе до промяна. Само съзнанието може. Затова се обръщам към Божи човек“, подчерта тя.

По повод рождения ден на сина си Роко, Мадона отбеляза: „Чувствам, че най-добрият подарък, който мога да му дам като майка, е да помоля всички да направят каквото могат, за да помогнат за спасяването на невинните деца, попаднали в кръстосания огън в Газа. Не обвинявам никого, не търся вина, не заемам страна. Всички страдат.“

„Просто се опитвам да направя каквото мога, за да предотвратя смъртта на тези деца от глад“, посочи тя, като призова последователите си да правят дарения на хуманитарни организации като World Central Kitchen.