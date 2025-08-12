Поп иконата Мадона отправи директен апел към папа Лъв XIV да посети обсадената Газа, призовавайки го да „донесе светлината си на децата, преди да е станало твърде късно“, докато Израел продължава атаките.
„Свети Отче, моля Ви, отидете в Газа и донесете светлината си на децата, преди да е станало твърде късно. Като майка, не мога да гледам тяхното страдание. Децата на света принадлежат на всички нас“, написа тя в платформата X в понеделник.
„Вие сте единственият от нас, чиито достъп няма да бъде възпрепятстван. Нуждаем се от пълно отваряне на хуманитарните врати, за да спасим тези невинни деца. Няма повече време. Моля, кажете, че ще отидете. С любов, Мадона.“.
„Политиката не може да доведе до промяна. Само съзнанието може. Затова се обръщам към Божи човек“, подчерта тя.
По повод рождения ден на сина си Роко, Мадона отбеляза: „Чувствам, че най-добрият подарък, който мога да му дам като майка, е да помоля всички да направят каквото могат, за да помогнат за спасяването на невинните деца, попаднали в кръстосания огън в Газа. Не обвинявам никого, не търся вина, не заемам страна. Всички страдат.“
„Просто се опитвам да направя каквото мога, за да предотвратя смъртта на тези деца от глад“, посочи тя, като призова последователите си да правят дарения на хуманитарни организации като World Central Kitchen.
Геноцидът на Израел в Газа
Израел уби над 61,500 палестинци, предимно жени и деца в обсадената Газа. Според официалната палестинска новинарска агенция WAFA около 11 000 палестинци се смятат за затрупани под руините на разрушени домове.
Експерти обаче твърдят, че действителният брой на жертвите значително надвишава официалните данни, като се предполага, че може да достигне около 200 000.
По време на геноцида Израел разруши по-голямата част от блокираната територия и практически разсели цялото ѝ население.
През ноември миналата година Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Газа.
Израел също така е изправен пред дело за геноцид в Международния съд за войната срещу палестинците.