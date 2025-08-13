Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е на „историческа и духовна мисия“ и се чувства „много“ свързан с визията за така наречения „Голям Израел“, която включва територии, предвидени за палестинска държава, а потенциално и части от днешна Йордания и Египет.

В интервю за израелската телевизия i24NEWS във вторник, проведено в момент, когато правителството му се готви да разшири военните действия в останалите части на Газа, Нетаняху определи мисията си като „поколенческа“, заявявайки: „Има поколения евреи, които са мечтали да дойдат тук, и поколения евреи, които ще дойдат след нас.“

Терминът „Голям Израел“ [Ерец Исраел Хашлема] се използва от Шестдневната война през 1967 г., за да опише Израел и териториите, които той окупира – Източен Йерусалим, Западния бряг, Газа, Синайския полуостров в Египет и Голанските възвишения в Сирия.

Ранни ционисти като Зеев Жаботински, идеологически предшественик на партията Ликуд на Нетаняху, също прилагат този термин към днешна Йордания.

По време на интервюто бившият член на Кнесета Шарон Гал подари на Нетаняху амулет, изобразяващ „Голям Израел“. На въпрос дали се чувства свързан с тази визия, Нетаняху отговори: „Много.“

Концепцията за „Голям Израел“ е основен принцип в политическата традиция на Ликуд, която е вкоренена в ревизионисткия ционизъм. Нетаняху многократно се е противопоставял на създаването на палестинска държава, а критиците твърдят, че разширяването на незаконните селища от неговото правителство въплъщава тази визия, създавайки „факти на терен“, които правят жизнеспособна палестинска държава невъзможна.

Някои анализатори разглеждат продължаващия геноцид в Газа като ускорен опит за реализиране на този план, като подходът на правителството е описван от критиците като стремеж към „максимална земя, минимално араби“.