Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е на „историческа и духовна мисия“ и се чувства „много“ свързан с визията за така наречения „Голям Израел“, която включва територии, предвидени за палестинска държава, а потенциално и части от днешна Йордания и Египет.
В интервю за израелската телевизия i24NEWS във вторник, проведено в момент, когато правителството му се готви да разшири военните действия в останалите части на Газа, Нетаняху определи мисията си като „поколенческа“, заявявайки: „Има поколения евреи, които са мечтали да дойдат тук, и поколения евреи, които ще дойдат след нас.“
Терминът „Голям Израел“ [Ерец Исраел Хашлема] се използва от Шестдневната война през 1967 г., за да опише Израел и териториите, които той окупира – Източен Йерусалим, Западния бряг, Газа, Синайския полуостров в Египет и Голанските възвишения в Сирия.
Ранни ционисти като Зеев Жаботински, идеологически предшественик на партията Ликуд на Нетаняху, също прилагат този термин към днешна Йордания.
По време на интервюто бившият член на Кнесета Шарон Гал подари на Нетаняху амулет, изобразяващ „Голям Израел“. На въпрос дали се чувства свързан с тази визия, Нетаняху отговори: „Много.“
Концепцията за „Голям Израел“ е основен принцип в политическата традиция на Ликуд, която е вкоренена в ревизионисткия ционизъм. Нетаняху многократно се е противопоставял на създаването на палестинска държава, а критиците твърдят, че разширяването на незаконните селища от неговото правителство въплъщава тази визия, създавайки „факти на терен“, които правят жизнеспособна палестинска държава невъзможна.
Някои анализатори разглеждат продължаващия геноцид в Газа като ускорен опит за реализиране на този план, като подходът на правителството е описван от критиците като стремеж към „максимална земя, минимално араби“.
Принудително изселване на палестинци
Нетаняху също заяви във вторник, че Израел ще позволи на палестинците да напуснат обсадената Газа, докато армията се подготвя за по-широки военни действия.
„Дайте им възможност да напуснат, преди всичко да напуснат зоните на бойни действия и като цяло да напуснат територията, ако искат“, каза той в телевизионно интервю. „Ще позволим това, преди всичко в рамките на Газа по време на боевете, и със сигурност ще им позволим да напуснат Газа също.“
Коментарите му идват в момент, когато Министерството на здравеопазването на Газа съобщава, че почти 61 600 палестинци са били убити от израелските сили от октомври 2023 г. насам. Израел е изправен пред продължаващо международно осъждане, включително заповед за арест от Международния наказателен съд срещу Нетаняху за предполагаеми военни престъпления и дело за геноцид в Международния съд.