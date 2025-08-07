СВЯТ
1 мин. четене
Болсонаро обжалва заповедта за домашен арест по случай, свързан с Тръмп
Адвокатите отричат, че бившият президент е нарушил ограничителни заповеди, и искат Върховният съд да преразгледа решението.
Болсонаро обжалва заповедта за домашен арест по случай, свързан с Тръмп
Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро напуска централата на Либералната партия в Бразилия / Reuters
преди 13 часа

Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро обжалва заповед за домашен арест, издадена по-рано тази седмица от съдията на Върховния съд Александре де Мораес, според правен документ, видян от Ройтерс.

Адвокатите на Болсонаро твърдят в своята жалба, подадена в сряда, че той не е нарушил никакви предишни ограничителни заповеди, наложени му, и призовават целия Върховен съд да гласува по въпроса.

Бившият президент беше поставен под домашен арест в понеделник, след като съдия Мораес посочи предполагаемо неспазване на съдебни разпореждания, свързани с твърденията, че Болсонаро се е опитал да въвлече президента на САЩ Доналд Тръмп в своите правни проблеми.

Юридическият екип на Болсонаро по-рано обяви намерението си да оспори заповедта.

Препоръчано

В жалбата си те отричат всякакви нарушения и заявяват, че съдът трябва да преразгледа решението чрез по-широк състав от съдии.

Домашният арест се добавя към нарастващия списък с правни проблеми, пред които е изправен Болсонаро, който е разследван за множество предполагаеми злоупотреби с власт по време на и след президентството си.

СвързаниTRT Global - Върховният съд на Бразилия нареди домашен арест за бившия президент Болсонаро
ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us