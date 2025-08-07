Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро обжалва заповед за домашен арест, издадена по-рано тази седмица от съдията на Върховния съд Александре де Мораес, според правен документ, видян от Ройтерс.

Адвокатите на Болсонаро твърдят в своята жалба, подадена в сряда, че той не е нарушил никакви предишни ограничителни заповеди, наложени му, и призовават целия Върховен съд да гласува по въпроса.

Бившият президент беше поставен под домашен арест в понеделник, след като съдия Мораес посочи предполагаемо неспазване на съдебни разпореждания, свързани с твърденията, че Болсонаро се е опитал да въвлече президента на САЩ Доналд Тръмп в своите правни проблеми.

Юридическият екип на Болсонаро по-рано обяви намерението си да оспори заповедта.