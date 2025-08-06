Държавният департамент на САЩ потвърди, че палестинско-американски гражданин е бил убит в окупирания Западен бряг и призова израелските власти да разследват случая.

Хамис Аяд почина в следствие от задушаване от дим миналия четвъртък, след като незаконни израелски заселници подпалиха домове и превозни средства в село Силвад, разположено в централната част на окупирания Западен бряг, предадоха местни доклади.

„Ситуацията е насилствена. Имаше случаи при които няколко американци загинаха при подобни обстоятелства" заяви говорителката на Държавния департамент Тами Брус пред журналисти във вторник, без да споменава Аяд директно.

Тя допълни, че САЩ са призовали Израел да извърши цялостно разследване на случая и подчерта: „Нашият най-голям приоритет, и това не е само лозунг, е безопасността и сигурността на американците по целия свят."

Подробностите около смъртта на Аяд все още се изясняват, но това се случва на фона на рязко нарастване на насилието от страна на израелските заселници в Западния бряг.