СВЯТ
2 мин. четене
САЩ потвърждават, че палестинец с американско гражданство е убит в окупирания Западен бряг при насилие от страна на израелски заселници
Хамис Айяд почина, след като заселници подпалиха домове в село Силвад; а Държавният департамент заяви, че безопасността на американците е основен приоритет.
САЩ потвърждават, че палестинец с американско гражданство е убит в окупирания Западен бряг при насилие от страна на израелски заселници
САЩ потвърждиха убийството на палестински американец в Западния бряг и призоваха Израел да разследва случая / Other
преди ден

Държавният департамент на САЩ потвърди, че палестинско-американски гражданин е бил убит в окупирания Западен бряг и призова израелските власти да разследват случая.

Хамис Аяд почина в следствие от задушаване от дим миналия четвъртък, след като незаконни израелски заселници подпалиха домове и превозни средства в село Силвад, разположено в централната част на окупирания Западен бряг, предадоха местни доклади.

„Ситуацията е насилствена. Имаше случаи при които няколко американци загинаха при подобни обстоятелства" заяви говорителката на Държавния департамент Тами Брус пред журналисти във вторник, без да споменава Аяд директно.

Тя допълни, че САЩ са призовали Израел да извърши цялостно разследване на случая и подчерта: „Нашият най-голям приоритет, и това не е само лозунг, е безопасността и сигурността на американците по целия свят."

Подробностите около смъртта на Аяд все още се изясняват, но това се случва на фона на рязко нарастване на насилието от страна на израелските заселници в Западния бряг.

recommended

Миналия месец друг палестинско-американски гражданин, Сайфоллах Мусаллет, беше убит при жесток побой. Неговото семейство заяви, че той е бил обграден от израелски заселници, които блокирали достъпа на спешни медици до него в продължение на три часа. Той е починал, преди да бъде транспортиран до болница.

Мусаллет е седмият американски гражданин, убит в окупирания Западен бряг от януари 2022 г. насам.

Израелските сили и заселници засилиха атаките си срещу палестинци в окупирания Западен бряг през последната година, включително нападения върху домове, ферми и религиозни обекти.

Според палестинските здравни власти най-малко 1 013 палестинци са били убити, а над 7 000 са ранени през същият период.

СвързаниTRT Global - Family of Palestinian-American killed by Israeli settlers pins flicker of hope for justice
ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us