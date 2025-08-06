Държавният департамент на САЩ потвърди, че палестинско-американски гражданин е бил убит в окупирания Западен бряг и призова израелските власти да разследват случая.
Хамис Аяд почина в следствие от задушаване от дим миналия четвъртък, след като незаконни израелски заселници подпалиха домове и превозни средства в село Силвад, разположено в централната част на окупирания Западен бряг, предадоха местни доклади.
„Ситуацията е насилствена. Имаше случаи при които няколко американци загинаха при подобни обстоятелства" заяви говорителката на Държавния департамент Тами Брус пред журналисти във вторник, без да споменава Аяд директно.
Тя допълни, че САЩ са призовали Израел да извърши цялостно разследване на случая и подчерта: „Нашият най-голям приоритет, и това не е само лозунг, е безопасността и сигурността на американците по целия свят."
Подробностите около смъртта на Аяд все още се изясняват, но това се случва на фона на рязко нарастване на насилието от страна на израелските заселници в Западния бряг.
Миналия месец друг палестинско-американски гражданин, Сайфоллах Мусаллет, беше убит при жесток побой. Неговото семейство заяви, че той е бил обграден от израелски заселници, които блокирали достъпа на спешни медици до него в продължение на три часа. Той е починал, преди да бъде транспортиран до болница.
Мусаллет е седмият американски гражданин, убит в окупирания Западен бряг от януари 2022 г. насам.
Израелските сили и заселници засилиха атаките си срещу палестинци в окупирания Западен бряг през последната година, включително нападения върху домове, ферми и религиозни обекти.
Според палестинските здравни власти най-малко 1 013 палестинци са били убити, а над 7 000 са ранени през същият период.