Словения обяви, че ще забрани всякаква търговия с оръжия с Израел заради войната в Газа, като заяви, че това е първият подобен ход от страна на държава от ЕС.
Правителството на Словения често е критикувало Израел и миналата година предприе стъпки за признаване на палестинска държава като част от усилията за прекратяване на войната в Газа възможно най-скоро.
"Словения е първата европейска държава, която забранява вноса, износа и транзита на оръжия към и от Израел," заяви правителството в изявление късно в четвъртък.
В изявлението се посочва, че страната действа "независимо", тъй като Европейският съюз "не успява да приеме конкретни мерки поради вътрешни разногласия и липса на единство."
На фона на опустошителната война в Газа, където "хора умират, защото хуманитарната помощ систематично им се отказва," беше "дълг на всяка отговорна държава да предприеме действия, дори ако това означава да направи крачка пред останалите," се казва в изявлението.
Добавя се, че правителството не е издавало никакви разрешителни за износ на военни оръжия и оборудване към Израел от октомври 2023 г. насам заради конфликта.
В началото на юли Словения, също като първа в ЕС, забрани на двама крайнодесни израелски министри да влизат в страната.
Тя обяви двамата израелци за "персона нон грата," обвинявайки ги в подстрекаване към "крайно насилие и сериозни нарушения на човешките права на палестинците" с "техните геноцидни изказвания."
През юни 2024 г. парламентът на Словения прие указ за признаване на палестинската държавност, следвайки примера на Ирландия, Норвегия и Испания, в ходове, частично подбудени от осъждането на безмилостните бомбардировки на Израел в Газа след 7 октомври 2023 г.