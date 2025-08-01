Словения обяви, че ще забрани всякаква търговия с оръжия с Израел заради войната в Газа, като заяви, че това е първият подобен ход от страна на държава от ЕС.

Правителството на Словения често е критикувало Израел и миналата година предприе стъпки за признаване на палестинска държава като част от усилията за прекратяване на войната в Газа възможно най-скоро.

"Словения е първата европейска държава, която забранява вноса, износа и транзита на оръжия към и от Израел," заяви правителството в изявление късно в четвъртък.

В изявлението се посочва, че страната действа "независимо", тъй като Европейският съюз "не успява да приеме конкретни мерки поради вътрешни разногласия и липса на единство."

На фона на опустошителната война в Газа, където "хора умират, защото хуманитарната помощ систематично им се отказва," беше "дълг на всяка отговорна държава да предприеме действия, дори ако това означава да направи крачка пред останалите," се казва в изявлението.