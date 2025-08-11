Австралийският премиер Антъни Албанезе заяви, че страната му ще признае Палестина на Общото събрание на ООН през септември, следвайки подобните стъпки от страна на Канада, Великобритания и Франция.

„Докато държавността на Израел и Палестина не стане постоянна, мирът може да бъде само временен“, каза той пред репортери в неделя. „Австралия ще признае правото на палестинския народ на собствена държава.“

Албанезе подчерта, че признаването на Палестина ще зависи от ангажиментите на Палестинската власт.

Той също така добави, че ситуацията в обсадената Газа е надминала страховете на света и че Израел продължава да пренебрегва международното право.

Албанезе настоява за решение с две държави, като неговото центристко-ляво правителство подкрепя правото на Израел да съществува в сигурни граници и правото на палестинците на собствена държава.

Глобално признаване

Франция и Канада миналия месец заявиха, че планират да признаят държавата Палестина, докато Великобритания обяви, че ще последва примера, освен ако Израел не се справи с хуманитарната криза в палестинските територии и не постигне примирие.

Френският президент Еманюел Макрон заяви през юли, че планира да признае Палестина на Общото събрание на ООН през септември.