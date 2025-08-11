СВЯТ
Албанезе: Австралия ще признае Палестина на Общото събрание на ООН през септември
Австралийският премиер Антъни Албанезе заяви, че мирът ще бъде само временен, докато държавата Палестина не стане постоянна.
Албанез заявява, че ситуацията в обсадения Газа е надминала световните страхове. / Reuters Archive
11 август 2025

Австралийският премиер Антъни Албанезе заяви, че страната му ще признае Палестина на Общото събрание на ООН през септември, следвайки подобните стъпки от страна на Канада, Великобритания и Франция.

„Докато държавността на Израел и Палестина не стане постоянна, мирът може да бъде само временен“, каза той пред репортери в неделя. „Австралия ще признае правото на палестинския народ на собствена държава.“

Албанезе подчерта, че признаването на Палестина ще зависи от ангажиментите на Палестинската власт.

Той също така добави, че ситуацията в обсадената Газа е надминала страховете на света и че Израел продължава да пренебрегва международното право.

Албанезе настоява за решение с две държави, като неговото центристко-ляво правителство подкрепя правото на Израел да съществува в сигурни граници и правото на палестинците на собствена държава.

Глобално признаване

Франция и Канада миналия месец заявиха, че планират да признаят държавата Палестина, докато Великобритания обяви, че ще последва примера, освен ако Израел не се справи с хуманитарната криза в палестинските територии и не постигне примирие.

Френският президент Еманюел Макрон заяви през юли, че планира да признае Палестина на Общото събрание на ООН през септември.

Няколко дни по-късно, след масивен обществен натиск, британският премиер Киър Стармър също обяви, че Великобритания ще признае Палестина на Общото събрание на ООН през септември.

Малко след това канадският премиер Марк Карни обяви, че страната му ще признае Палестина, позовавайки се на ангажимента на Канада към решение с две държави.

Гневът на Нетаняху

Израел осъди решенията на страните да подкрепят палестинска държава, твърдейки, че това ще възнагради палестинската съпротивителна група Хамас.

Премиерът Бенямин Нетаняху заяви пред репортери в неделя, че повечето израелски граждани са против създаването на палестинска държава, тъй като смятат, че това ще доведе до война, а не до мир, дори когато хиляди протестиращи заляха улиците на Тел Авив, противопоставяйки се на плана му да ескалира почти двугодишния геноцид и да завземе Газа.

„За европейските страни и Австралия да попаднат в този капан... Това е разочароващо, мисля, че е срамно. Но това няма да промени нашата позиция.“ каза Нетаняху.

Въпреки твърденията на Израел и САЩ, че Палестина е страната, която отхвърля мира, Нетаняху многократно е заявявал, че никога няма да има палестинска държава, докато той е премиер.

