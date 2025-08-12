Президентът Доналд Тръмп обяви, че е номинирал д-р Е. Дж. Антони, главен икономист на консервативната фондация „Херитидж“, за ръководител на агенцията, която събира и публикува данните за заетостта и инфлацията в страната.

„С удоволствие обявявам, че номинирам високо уважавания икономист, д-р И. Джей Антъни, за следващ комисар на Бюрото по трудова статистика“, съобщи Тръмп в социалните мрежи късно в понеделник.

„Нашата икономика процъфтява и И. Джей ще гарантира, че публикуваните данни са ЧЕСТНИ и ТОЧНИ“, добави той.

Ако номинацията бъде одобрена от Сената, Антони ще замени Ерика Макентарфър, която беше назначена за комисар на Бюрото по трудова статистика от бившия президент Джо Байдън.

Спад в наеманията