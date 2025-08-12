СВЯТ
Тръмп номинира икономиста И. Джей Антони за ръководител на Бюрото по трудова статистика
Е. Дж. Антони ще замени назначената от Байдън Ерика Макентарфър, ако бъде одобрен от Сената.
Тръмп обвини МакЕнтарфър, без доказателства, че е манипулирал данните за заетостта по политически причини. / AP
преди 13 часа

Президентът Доналд Тръмп обяви, че е номинирал д-р Е. Дж. Антони, главен икономист на консервативната фондация „Херитидж“, за ръководител на агенцията, която събира и публикува данните за заетостта и инфлацията в страната.

„С удоволствие обявявам, че номинирам високо уважавания икономист, д-р И. Джей Антъни, за следващ комисар на Бюрото по трудова статистика“, съобщи Тръмп в социалните мрежи късно в понеделник.

„Нашата икономика процъфтява и И. Джей ще гарантира, че публикуваните данни са ЧЕСТНИ и ТОЧНИ“, добави той.

Ако номинацията бъде одобрена от Сената, Антони ще замени Ерика Макентарфър, която беше назначена за комисар на Бюрото по трудова статистика от бившия президент Джо Байдън.

Спад в наеманията

Тръмп уволни Макентарфър на 1 август, след като докладът за заетостта през юли показа, че наеманията рязко са се забавили тази пролет, като данните за май и юни бяха ревизирани значително надолу спрямо първоначалните.

Тръмп обвини Макентарфър, без да предостави доказателства, че е манипулирала данните за заетостта по политически причини.

Обявлението идва един ден преди Бюрото по трудова статистика да публикува последните данни за инфлацията за юли. Очаква се те да покажат, че потребителските цени са се повишили за трети пореден месец, тъй като митата увеличават цената на много вносни стоки.

Изявлението бе направено след доклада на Министерството на труда от 1 август, според който американската икономика е открила 73 000 нови работни места през юли, значително по-малко от очакваните 106 000.

Освен това бяха ревизирани надолу оценките за предходните два месеца, като общо 258 000 работни места бяха премахнати от предишните прогнози.

