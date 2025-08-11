СВЯТ
2 мин. четене
Смъртните случаи от денга в Бангладеш достигнаха 101, след като още трима души починаха
Още най-малко 448 души бяха приети в болници с инфекция от денга, с което общият брой на случаите тази година достигна 24,183.
Смъртните случаи от денга в Бангладеш достигнаха 101, след като още трима души починаха
Междувременно, за последните 24 часа в болниците са приети 448 нови пациенти с денга. / AA
11 август 2025

Броят на смъртните случаи от болестта денга, пренасяна от комари, в Бангладеш тази година достигна 101, като три нови жертви бяха регистрирани през последните часове, според здравните власти.

Главната дирекция по здравни услуги съобщи в неделя, че двама души са починали от денга в южната част на столицата Дака, в района на Южната градска корпорация, и един в югоизточната област Читагонг.

От общия брой смъртни случаи, 45 са регистрирани в Южната градска корпорация на Дака, 11 в Северната градска корпорация на Дака, а 17 в областта Читагонг.

Междувременно, 448 нови пациенти с денга бяха приети в болници през последните 24 часа, с което общият брой на случаите тази година достигна 24,183.

Препоръчано

Въпреки това, 22,708 пациенти са били изписани от болниците. От общия брой случаи, 39.3 процента са жени, съобщиха здравните служби.

Най-голям брой пациенти с денга са били приети в болници в южно-централната област Барисал през последните часове. Общо 95 пациенти с денга са били приети в болници в тази област през последните 24 часа.

От новите случаи, 84 души в областта Дака и 81 в областта Читагонг са били приети в болници през последните часове.

През 2023 година, Бангладеш отчете рекордните 1,705 смъртни случая поради денга и общо 321,179 случая, според официални данни.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us