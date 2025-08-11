Броят на смъртните случаи от болестта денга, пренасяна от комари, в Бангладеш тази година достигна 101, като три нови жертви бяха регистрирани през последните часове, според здравните власти.
Главната дирекция по здравни услуги съобщи в неделя, че двама души са починали от денга в южната част на столицата Дака, в района на Южната градска корпорация, и един в югоизточната област Читагонг.
От общия брой смъртни случаи, 45 са регистрирани в Южната градска корпорация на Дака, 11 в Северната градска корпорация на Дака, а 17 в областта Читагонг.
Междувременно, 448 нови пациенти с денга бяха приети в болници през последните 24 часа, с което общият брой на случаите тази година достигна 24,183.
Въпреки това, 22,708 пациенти са били изписани от болниците. От общия брой случаи, 39.3 процента са жени, съобщиха здравните служби.
Най-голям брой пациенти с денга са били приети в болници в южно-централната област Барисал през последните часове. Общо 95 пациенти с денга са били приети в болници в тази област през последните 24 часа.
От новите случаи, 84 души в областта Дака и 81 в областта Читагонг са били приети в болници през последните часове.
През 2023 година, Бангладеш отчете рекордните 1,705 смъртни случая поради денга и общо 321,179 случая, според официални данни.