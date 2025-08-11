Броят на смъртните случаи от болестта денга, пренасяна от комари, в Бангладеш тази година достигна 101, като три нови жертви бяха регистрирани през последните часове, според здравните власти.

Главната дирекция по здравни услуги съобщи в неделя, че двама души са починали от денга в южната част на столицата Дака, в района на Южната градска корпорация, и един в югоизточната област Читагонг.

От общия брой смъртни случаи, 45 са регистрирани в Южната градска корпорация на Дака, 11 в Северната градска корпорация на Дака, а 17 в областта Читагонг.

Междувременно, 448 нови пациенти с денга бяха приети в болници през последните 24 часа, с което общият брой на случаите тази година достигна 24,183.