Колумбийски съдия осъди бившия президент Алваро Урибе на 12 години домашен арест, след като го призна за виновен в манипулиране на свидетели и процесуална измама. Това е първият случай в историята на страната, когато бивш държавен глава получава криминална присъда.
Урибе, на 73 години, остава една от най-влиятелните фигури в колумбийската политика. Той ръководи страната от 2002 до 2010 година и води твърда военна кампания срещу наркокартелите и левите партизани, често с подкрепата на Съединените щати.
Урибе беше признат за виновен в намеса в свидетелски показания и оказване на натиск върху свидетели да променят своите показания относно предполагаемите му връзки с десни паравоенни групировки — обвинения, които той отдавна отрича.
"Отнесохте се с мен по най-лошия възможен начин," каза Урибе на съдия Сандра Хередия по време на заседанието за произнасяне на присъдата, като обеща да обжалва решението.
Бившият президент заяви, че ще обжалва присъдата си от 12 години за манипулиране на свидетели.
Популярна фигура
Въпреки осъждането, Урибе остава популярен в Колумбия. Той продължава да оформя консервативната политика и е широко възприеман като ключова фигура в своята партия. Последно проучване го класира като най-уважаваната политическа фигура в страната.
Съдът установи, че Урибе е контактувал с лица, свързани с паравоенни групировки, и ги е насърчавал да лъжат или да оттеглят изявления, които го уличават в незаконни дейности. Прокурорите представиха показания от поне един бивш боец, който твърди, че Урибе се е опитал да повлияе на неговия разказ.
Присъдата последва дълго разследване, започнало през 2018 година, и високопрофилен процес, който започна през май 2024 година. Повече от 90 свидетели дадоха показания по време на делото. Предишни главни прокурори се опитаха да прекратят случая, но той беше възобновен под ръководството на главния прокурор Лус Камарго, назначена от президента Густаво Петро — бивш партизанин и един от най-яростните политически противници на Урибе.
Урибе и неговите поддръжници твърдят, че обвиненията са политически мотивирани. "Политическо отмъщение," заяви Урибе по време на процеса.
Урибе е изправен пред допълнителни разследвания. Той е давал показания в предварително разследване за паравоенно клане на фермери през 1997 година, когато е бил губернатор на Антиокия, а в Аржентина е подадена жалба за нарушения на човешките права, свързани с предполагаемата му роля в хиляди извънсъдебни убийства по време на неговото президентство — обвинения, които той отрича.
Американският държавен секретар Марко Рубио осъди преследването на Урибе, наричайки го "използване на съдебната система на Колумбия като оръжие от радикални съдии."