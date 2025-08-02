Колумбийски съдия осъди бившия президент Алваро Урибе на 12 години домашен арест, след като го призна за виновен в манипулиране на свидетели и процесуална измама. Това е първият случай в историята на страната, когато бивш държавен глава получава криминална присъда.

Урибе, на 73 години, остава една от най-влиятелните фигури в колумбийската политика. Той ръководи страната от 2002 до 2010 година и води твърда военна кампания срещу наркокартелите и левите партизани, често с подкрепата на Съединените щати.

Урибе беше признат за виновен в намеса в свидетелски показания и оказване на натиск върху свидетели да променят своите показания относно предполагаемите му връзки с десни паравоенни групировки — обвинения, които той отдавна отрича.

"Отнесохте се с мен по най-лошия възможен начин," каза Урибе на съдия Сандра Хередия по време на заседанието за произнасяне на присъдата, като обеща да обжалва решението.

Бившият президент заяви, че ще обжалва присъдата си от 12 години за манипулиране на свидетели.

Популярна фигура