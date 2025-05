Zelenskyj: Rusland brugte nordkoreanske missiler i angreb på Kiev Zelenskyj: Rusland brugte nordkoreanske missiler i angreb på Kiev

“Ifølge foreløbige oplysninger brugte russerne et ballistisk missil fremstillet i Nordkorea. Vores efterretningstjenester arbejder på at bekræfte alle detaljer”, siger Zelenskyj. “Ifølge foreløbige oplysninger brugte russerne et ballistisk missil fremstillet i Nordkorea. Vores efterretningstjenester arbejder på at bekræfte alle detaljer”, siger Zelenskyj.