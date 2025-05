Sydkoreansk politi gennemførte onsdag en razzia mod både præsidentkontoret og den præsidentielle sikkerhedstjeneste (PSS) som led i en efterforskning af påstande om, at tidligere præsident Yoon Suk Yeol og den fungerende PSS-chef Kim Seong-hoon skulle have forsøgt at forhindre udførslen af en arrestordre mod Yoon tidligere i år, rapporterede lokale medier onsdag.

Det særlige efterforskningshold, der fokuserer på Yuuns undtagelsestilstandserklæring den 3. december, gennemsøgte bl.a. præsidentkontorets sikre telefonserver samt PSS’ bygninger, oplyste nyhedsbureauet Yonhap.

Tidligere i april blev Yoon afsat af Sydkoreas forfatningsdomstol som følge af sit forsøg på at indføre militær undtagelsestilstand.

Landet skal nu vælge en ny præsident ved et tidligt valg den 3. juni.