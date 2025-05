Sydkoreanske og amerikanske styrker har gennemført en fælles flådeøvelse i farvandet ud for den sydøstlige kystby Pohang med det formål at forbedre deres fælles kapaciteter inden for minekrig.

Den ni dage lange øvelse, som sluttede tirsdag, omfattede 10 krigsskibe og tre helikoptere fra begge lande – heriblandt den sydkoreanske minelægger Nampo MLS-II og det amerikanske USS Warrior (MCM-10) skib, rapporterede Yonhap News Agency onsdag med henvisning til en udtalelse fra den sydkoreanske flåde.

“Gennem løbende praktisk minekrigstræning vil vi styrke vores evne til at beskytte vores vigtigste havne og maritime transportruter i tilfælde af en krise”, sagde kaptajn Lee Taeg-seon, chef for den sydkoreanske flådes Mine Squadron 52.

Øvelsen er den 10. minekrigsøvelse, som de to lande har gennemført siden samarbejdet blev indledt i 2014.

Sydkorea og USA gennemførte desuden fælles luftøvelser tirsdag med mindst ét B-1B bombefly over den koreanske halvø – den anden af slagsen siden februar.

I sidste uge udførte de to lande også en flådeøvelse ud for Changwon, der havde fokus på at forbedre de fælles bjærgnings- og redningskapaciteter under både krigs- og fredstid.