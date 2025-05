Skovbrande i Sydkorea er nu “de største nogensinde”, efter at de har forbrændt mere skov end nogen tidligere brande, lyder det fra landets katastrofechef. Dødstallet er steget til 26.

“Skovbranden spreder sig hurtigt”, sagde Lee Han-kyung, chef for katastrofe- og sikkerhedsafdelingen, torsdag. “Skaderne på skovene har nået 35.810 hektar, hvilket allerede er mere end skaderne fra østkyst-branden i 2000, som tidligere var den største”.

Blandt de omkomne er en pilot, hvis helikopter styrtede under indsatsen for at inddæmme en brand, samt fire brandmænd og andre arbejdere, der døde, efter at de blev fanget af hurtigt bevægende flammer drevet af stærk vind.

Myndighederne har ikke offentliggjort detaljer om de civile tab, bortset fra at ofrene for det meste er i 60’erne og 70’erne. De mistænker, at menneskelige fejl forårsagede flere af de skovbrande, der begyndte i fredags, herunder tilfælde, hvor folk startede brande, mens de ryddede overgroet græs fra familiens gravsteder eller ved gnister under svejsearbejde.

Torsdag morgen havde myndighederne mobiliseret mere end 9.000 mennesker og omkring 120 helikoptere for at bekæmpe skovbrandene.

“Mængden af skader stiger hurtigt”, sagde den fungerende præsident Han Duck-soo i en tv-tale onsdag. “Der er mulighed for, at vi vil få skovbrandskader, vi aldrig har oplevet før, så vi skal koncentrere alle vores kræfter på at slukke brandene denne uge”.

De hårdest ramte områder er Andong City, de nærliggende kommuner Uiseong og Sancheong samt byen Ulsan.

Skader overalt

Onsdag aften tvang stærk vind og den røgfyldte himmel myndighederne i den sydøstlige by Andong til at beordre evakueringer i to landsbyer, herunder Puncheon, hvor Hahoe landsby ligger – et UNESCO verdensarvssted, der blev grundlagt omkring det 14.-15. århundrede. Vandrere blev opfordret til at forlade det naturskønne Jiri-bjerg, da en anden brand nærmede sig.

Tidligere på ugen sagde embedsmænd, at brandfolk havde slukket de fleste af flammerne fra de største skovbrande i nøgleområder, men vind og tørre forhold gjorde, at de spredte sig igen.

I flammerne blev huse, fabrikker, køretøjer og nogle historiske bygninger ødelagt. I Uiseong er cirka 20 af de 30 bygninger i Gounsa-tempelkomplekset, der menes at være bygget i det 7. århundrede, blevet brændt. Blandt dem var to statsligt udpegede “skatte” – en pavillonformet bygning opført i 1668 og en struktur fra Joseon-dynastiet bygget i 1904 for at markere en konges lange levetid.

Korea Forest Service har hævet sin skovbrandadvarsel til højeste niveau og kræver, at lokale myndigheder tildeler flere arbejdere til nødhjælpsindsatsen, strammer adgangsrestriktionerne for skove og parker og anbefaler, at militærenheder undgår skydeøvelser.