Den tyrkiske by Gaziantep vinder Europaprisen 2025 Den tyrkiske by Gaziantep vinder Europaprisen 2025

Europaprisen, der blev oprettet i 1955 af Europarådets Parlamentariske Forsamling, gives hvert år til den by, der har været mest aktiv i at fremme det europæiske ideal. Europaprisen, der blev oprettet i 1955 af Europarådets Parlamentariske Forsamling, gives hvert år til den by, der har været mest aktiv i at fremme det europæiske ideal.