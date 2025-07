Dødstallet efter de voldsomme oversvømmelser i Texas er nu steget til over 100, mens redningsfolk fortsætter den vanskelige eftersøgning af personer, der er blevet revet med af vandmasserne.

Blandt de omkomne er mindst 27 piger og lejrledere, som opholdt sig på en ungdomslejr ved en flod, da katastrofen ramte under weekendfejringerne i forbindelse med USA’s uafhængighedsdag den 4. juli.

Meteorologer advarede mandag om risiko for nye oversvømmelser, da yderligere regnvejr rammer allerede mættet jord. Det vil komplicere redningsarbejdet, der involverer helikoptere, både, redningshunde og omkring 1.750 medarbejdere.

“Der er stadig risiko for kraftig regn med fare for oversvømmelser”, sagde Texas’ guvernør Greg Abbott i en erklæring mandag og advarede om, at dødstallet kan stige yderligere.

USA’s præsident Donald Trump bekræftede, at han planlægger at besøge Texas på fredag, mens Det Hvide Hus afviste kritik af, at hans besparelser på vejrtjenester skulle have svækket varslingssystemerne.

Da vandmasserne begyndte at trække sig tilbage, blev et dramatisk forandret landskab synligt – med væltede træer, ødelagte campingvogne og flodbredder dækket af vragrester.

Her er nogle billeder fra ødelæggelserne og redningsindsatsen: