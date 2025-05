Treårig pige dør som Mexicos første menneskelige tilfælde af H5N1-fugleinfluenza Treårig pige dør som Mexicos første menneskelige tilfælde af H5N1-fugleinfluenza

Sundhedsmyndigheder oplyser, at barnet døde af multiorgansvigt og åndedrætssvigt efter at være blevet smittet med A(H5N1)-stammen af virussen.