En treårig pige, der blev landets første bekræftede menneskelige tilfælde af fugleinfluenza H5N1, er død, oplyser de mexicanske sundhedsmyndigheder.

Den 1. april bekræftede National Institute for Diagnosis and Epidemiological Reference (InDRE) , at den lille pige fra delstaten Durango i det vestlige Mexico var blevet smittet med A(H5N1)-stammen af virussen.

Hun blev hurtigt overført til et specialhospital i nabodelstaten Coahuila i kritisk tilstand.

“Her til morgen modtog vi den tragiske bekræftelse på, at den treårige pige er afgået ved døden”, sagde Coahuilas sundhedsminister Eliud Aguirre på et pressemøde tirsdag.

Dødsårsagen blev fastslået som multiorgansvigt og åndedrætssvigt.

Aguirre sagde, at smittekilden stadig er ukendt, og at myndighederne fortsat overvåger situationen, selvom der indtil videre ikke er registreret yderligere tilfælde af virussen.

Pigens pårørende samt sundhedspersonalet, der behandlede hende, er fortsat under observation.

Myndighederne har indtil videre testet 38 personer, og alle testede negativt.

“Vi forbliver på vagt og fortsætter med overvågningen for at sikre, at der ikke dukker flere tilfælde op – og til dato er der ikke konstateret nogen, heller ikke her i Coahuila”, udtalte Aguirre.

Sidste år døde en 59-årig mand fra delstaten Mexico af fugleinfluenza forårsaget af A(H5N2)-stammen.