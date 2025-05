Det ville blive “en meget dårlig dag” for Venezuela, hvis landet angreb nabolandet Guyana eller den amerikanske energigigant ExxonMobil, sagde USA’s udenrigsminister Marco Rubio under et besøg i Guyanas hovedstad.

Guyana og Venezuela er fanget i en langvarig strid om retten til det 160.000 kvadratkilometer store Esequibo-område, som i øjeblikket behandles ved Den Internationale Domstol.

Washington har tilbudt militær støtte til det lille sydamerikanske land midt i den territoriale konflikt og stigende amerikanske sanktioner mod Venezuela.

Den amerikanske flådes krydser Normandy og Guyanas forsvarsfartøj Shahoud udførte øvelser i internationale farvande og Guyanas eksklusive økonomiske zone, meddelte den amerikanske ambassade i Guyana tidligt torsdag via sociale medier.

Spændingerne steg tidligere på måneden, da Guyana hævdede, at en patruljebåd fra Venezuelas kystvagt var trængt ind i landets farvand og nærmede sig et fartøj i en offshore-olieblok drevet af Exxon.

Et konsortium bestående af Exxon, Hess og det kinesiske selskab CNOOC kontrollerer hele Guyanas olie- og gasproduktion, der i år ligger på omkring 650.000 tønder om dagen.

Den nordvestlige del af blokken tæt på Venezuela er fortsat under force majeure, da Exxon-gruppen ikke har været i stand til at gennemføre undersøgelser der.

Venezuelas kommunikationsministerium har endnu ikke reageret på anmodninger om en kommentar.

Venezuela har tidligere hævdet, at fartøjet ikke befandt sig i Guyanas farvande, da havgrænserne stadig ikke er fastlagt som en del af den territoriale tvist.

Tren de Aragua

Samtidig har Rubio omtalt nogle medlemmer af Tren de Aragua-banden som værre end Al Qaeda og lovet at intensivere de kontroversielle tvangsudvisninger.

Mens Donald Trumps administration har mødt hård kritik for at sende fly fyldt med migranter tilbage til deres hjemlande uden almindelig retlig proces, forsvarede Rubio politikken.

“Det her er nogle virkelig farlige mennesker”, sagde Rubio. “Tren de Aragua er en af de farligste bander, verden nogensinde har set”, sagde han om gruppen, der er vokset fra venezuelanske fængsler og nu udgør et transnationalt forbrydersyndikat med tusindvis af medlemmer.

Torsdag sagde Guyanas præsident Irfaan Ali, at Rubio har lovet amerikansk støtte til hans olierige lands suverænitet i lyset af trusler fra Venezuela.

“Jeg er meget tilfreds med USA’s forsikringer om at beskytte vores territoriale integritet og suverænitet”, sagde Ali ved en fælles pressekonference, hvor han bekræftede, at Venezuela var blandt emnerne på dagsordenen.